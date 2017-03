Nhận tiền “chạy án”, nguyên chánh án và thẩm phán lĩnh 8 năm tù

Phiên tòa này xử vắng mặt cả hai bị cáo Quang và Trường vì sau hai lẫn hoãn, bị cáo Quang và Trường đều có đơn thừa nhận tội và xin xử vắng mặt vì lý do bị ốm, sức khỏe yếu.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo đều cho rằng cần xem xét giảm nhẹ tội cho các bị bị cáo vì đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, quá trình cônh tác có nhiều thành tích… Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét tuyên phạt án tù treo cho hai bị cáo.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, chiều 25-11-2013, Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp Quang vì đã nhận tiền của gia đình bị can Lê Văn Vân (ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) để “cân nhắc xử án treo”. Khám xét phòng làm việc và phòng ngủ của Quang, công an thu giữ tang vật một khẩu súng quân dụng K54 và 10 viên đạn trong tủ tivi.

Bị can Vân bị bắt về tội đánh bạc và VKSND huyện Nam Đàn đã chuyển hồ sơ sang TAND huyện Nam Đàn xét xử. Ba ngày trước khi tòa xử vụ án này, bị can Vân (đang tại ngoại) và người thân gặp Quang, Trường đặt vấn đề xin “chạy án tù treo” thì Quang đòi 20 triệu đồng để “xem xét”...Từ lời khai của Quang, ngày 27-12-2013, Trường bị bắt về tội nhận hối lộ.

Trong quá trình điều tra, công an đã làm rõ Quang nhận hối lộ 5 lần của 5 bị cáo can tội gá bạc, đánh bạc và Trường cũng tham gia nhận hối lộ của 4 bị cáo, với tổng số tiền 47,7 triệu đồng. Trường cũng có thỏa thuận với bị cáo Vân đưa 13 triệu đồng nhưng chưa kịp nhận tiền từ Quang bị bắt. Đối với 5 người đưa hối lộ trong vụ án này, Cơ quan công an Nghệ An không truy cứu trách nhiệm hình sự vì họ đã chủ động trình báo nội dung vụ việc với cơ quan điều tra, quá trình khai báo thành khẩn.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần, có bàn bạc và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.