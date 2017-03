Trong mấy chục năm công tác thì tôi cũng chứng kiến vài trường hợp từ chức và họ nhận được sự trân trọng của mọi người.

Tuy nhiên, số người từ chức ở nước ta thực sự không nhiều, rất hiếm hoi. Trong nhiều trường hợp đáng từ chức thì họ không từ chức. Cho nên chỉ đạo của Thủ tướng về việc xây dựng văn bản văn hóa từ chức là rất cần thiết.

... Thực trạng ở nước ta hiện nay, do bản thân đương sự thiếu rèn luyện và công tác quản lý chưa tốt nên không ít người có chức quyền dính vào tham nhũng. Tham nhũng lớn cũng có mà tham nhũng vặt cũng nhiều. Công tác kiểm soát quyền lực không tốt, xử lý tham nhũng không hiệu quả cho nên có chức quyền, có địa vị công tác thì có nhiều lợi ích vật chất. Khi đã có địa vị rồi người ta rất khó có thể dứt ra được cái ghế bởi nó gắn với lợi ích kinh tế.

(Theo Một Thế Giới)

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng NGUYỄN XUÂN ANH:

Có hay không một bộ phận công an liên hệ với xã hội đen?





Tình hình tội phạm ma túy, nhất là loại hình ma túy tổng hợp hiện nay diễn biến rất phức tạp. Có vụ án dã man chưa từng nghe liên quan tội phạm ma túy lại xảy ra ở Đà Nẵng. Mà những vụ án dã man như vậy hầu hết liên quan tới tội phạm ma túy. Sự việc xảy ra không ai mong muốn nhưng đã xảy ra thì mình phải thấy xấu hổ. Đà Nẵng phải tuyên chiến, đất này không phải là đất của tội phạm. Đề nghị nghị quyết của HĐND TP nêu đậm nét chỗ này.

Các đại biểu phải nói thẳng. Có hay không việc lực lượng công an mặc dù đã cố gắng nhưng trách nhiệm vẫn chưa hết? Có hay không một bộ phận công an có liên hệ với các đối tượng xã hội đen, băng nhóm bên ngoài? Tội phạm có rất nhiều thủ đoạn, có cả những thủ đoạn ngon ngọt chứ không phải chỉ có giang hồ bạo lực. Giang hồ bạo lực chỉ là phần nổi, còn phần tảng băng chìm luồn lách, mua chuộc cán bộ khiến cán bộ sa ngã, thông đồng để tội phạm lọt lưới. Bên cạnh quyết tâm tuyên chiến với tội phạm, lực lượng công an còn phải thường xuyên phòng, chống để không xảy ra tiêu cực. (Theo Viettime)