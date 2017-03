Ông Trần Phương Bình, nguyên TGĐ DongA Bank bị bắt giữ

Thông tin báo chí trên website chính thức của Ngân hàng Đông Á nêu:

Vừa qua, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C46) đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Đông Á do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DongA Bank, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó Tổng giám đốc DongA Bank và ba nhân viên có liên quan.



Ông Trần Phương Bình, cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á.

Đây là những cán bộ đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của NHNNVN và Hội đồng xử lý kỷ luật của Ngân hàng TMCP Đông Á đình chỉ chức vụ vào tháng 8-2015 và đã không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần một năm rưỡi qua. Vì vậy, việc Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á.



Ngân hàng Đông Á phát thông tin báo chí về việc cựu lãnh đạo của ngân hàng bị bắt.

Ban lãnh đạo Ngân hàng Đông Á cũng khẳng định mọi hoạt động kinh doanh tại ngân hàng vẫn đang diễn ra bình thường, quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo và DongA Bank sẵn sàng đáp ứng khả năng chi trả đầy đủ nghĩa vụ tài chánh đối với đối tác và khách hàng.