Quốc Cường Gia Lai sẵn sàng trả lại đất Phước Kiển

Việc này nhằm minh định một số thông tin chưa rõ hoặc bị hiểu nhầm trong dư luận hiện nay khiến hoạt động và uy tín của công ty bị ảnh hưởng lớn trong mấy ngày qua. Còn Quốc Cường Gia Lai (QCGL) sẵn sàng trả lại khu đất cho Công ty Tân Thuận” - bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty QCGL, khẳng định như trên với báo Pháp Luật TP.HCM vào chiều tối 20-4.



Bà Loan cho hay đến thời điểm này bà “quá mệt mỏi, không còn muốn đầu tư tại khu đất đã mua của Tân Thuận”.

Theo bà, khu đất 32,2 ha của Tân Thuận vốn có nhiều bất lợi như tình trạng “da beo” còn nhiều (Công ty Tân Thuận chỉ mới bồi thường được 68%, còn lại công ty phải tiếp tục thỏa thuận bồi thường thì mới được làm dự án), đất bị sạt lở 1 ha, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc không cao vì chỉ được 10% là cao tầng, còn lại 90% là làm thấp tầng và hệ số sử dụng đất chỉ được 1,5 lần. Bên cạnh, bà Loan cũng khẳng định giá mua bán là “phù hợp với giá thị trường vì QCGL đã nhận chuyển nhượng các thửa đất trong khu 50 ha này với giá gần tương tự Công ty Tân Thuận (khoảng 2-2,5 triệu đồng/m2) và được chào bán giá tương đương”.

Về thông tin Công ty QCGL đã mua một số đất trong khu dân cư Phước Kiển (khu khác với khu đất nhận chuyển nhượng từ Công ty Tân Thuận) với giá 4.650.000 đồng/m2 trong khi giá chuyển nhượng với Công ty Tân Thuận chỉ có 1.290.000 đồng/m2, bà cho rằng so sánh như thế là không hợp lý. Bởi dự án khu dân cư Phước Kiển cách khu đất mua của Tân Thuận 10 km, vị trí trung tâm dù chung một xã. Bên cạnh giá đất mua bán với Công ty Tân Thuận cũng đã điều chỉnh tăng thành gần 2 triệu đồng/m2, không còn là con số 1.290.000 đồng/m2 như ban đầu.

Theo thông báo công bố thông tin của QCGL trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, lãnh đạo công ty này cho rằng khu đất trên không phải là đất công “vì không phải là đất do Nhà nước giao cho Công ty Tân Thuận quản lý, không phải trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, không phải là đất thuộc sở hữu nhà nước giao cho các đơn vị tổ chức quản lý sử dụng”. QCGL cho rằng khu đất này do Công ty Tân Thuận dùng tiền của công ty để hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó Công ty QCGL khẳng định về pháp lý, khu đất 32,2 ha công ty đã mua không phải là đất công, cũng không thuộc trường hợp phải bán đấu giá theo quy định.