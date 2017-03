Sở Y tế Hà Nội báo cáo sự việc lên Bộ Y tế

Theo Sở Y tế Hà Nội, khoảng từ 1h30 đến 2h45 ngày 2-1-2014, điều dưỡng trực tại khoa Phẫu thuật thần kinh theo dõi thấy người nhà đang xoa bóp cho bệnh nhân D., điều dưỡng hỏi bệnh nhân, bệnh nhân không kêu đau, không phát hiện gì bất thường.

Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn (Hà Nội) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Huy Hà

Khoảng 3h30, kíp trực phát hiện người nhà bệnh nhân cắt chân bệnh nhân đã báo bảo vệ, trực lãnh đạo bệnh viện, công an phường. Đồng thời, mọi người tìm cách tiếp cận giải cứu bệnh nhân, song người thanh niên hung hãn, vung dao dọa nạt không cho y, bác sỹ vào cứu bệnh nhân. Khoảng 20 phút sau, người thanh niên gây án vứt dao, nằm vật ra đất. Cán bộ y tế đã khẩn trương cấp cứu và đưa bệnh nhân lên phòng mổ. Sau mổ cấp cứu cắt cụt 1/3 dưới đùi phải, bệnh nhân được đưa về hậu phẫu sau mổ tại phòng riêng của khoa Tăng cường Ngoại.

Theo bà Liên, ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Bệnh viện Xanh Pôn tích cực cứu chữa, chăm sóc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xử lý vụ việc theo quy định. Bà Liên cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành y tế tăng cường kiểm tra giám sát và phối hợp với cơ quan Công an đảm bảo an trật tự, an toàn cho người bệnh và cán bộ y tế.

Trước đó, bệnh nhân D. đã được phẫu thuật dẫn lưu não thất ngày 28-12-2013, đang điều trị tại khoa Phẫu thuật thần kinh, BV Xanh Pôn.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với người em trai, cũng là người cắt chân bệnh nhân D. là Trần Tuấn Khương (sinh năm 1971). Cơ quan công an cũng xác nhận Khương dương tính với ma túy và chưa có tiền án, tiền sự.

HUY HÀ