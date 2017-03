Tái bùng phát nạn ‘đinh tặc’ trên quốc lộ 1A

Bắt quả tang kẻ rải đinh Công an quận 12 cho biết ngày 10-6-2015, Công an phường An Phú Đông (quận 12) đã bắt quả tang Nghiêm Văn Long (41 tuổi, tạm trú tại 2598/1A tổ 5, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12) chở vợ là Nguyễn Thị Thúy trên xe máy biển số 59X2-229.44 thực hiện hành vi rải đinh trên quốc lộ 1A đoạn qua phường An Phú Đông. Hai trường hợp này bị xử lý vi phạm hành chính, sau đó thông báo về địa phương, kiểm điểm trước khu phố. Đến nay, hai đối tượng này không còn hoạt động ở khu vực này. Lý giải lý do đinh tặc vẫn còn tồn tại ở khu vực này, đại diện Công an quận 12 cho biết hình thức xử lý chưa đủ tính răn đe. “Việc xử lý các đối tượng này chỉ là xử lý vi phạm hành chính chứ không xử lý hình sự được nên tình trạng này mới kéo dài. Vì nếu một vật nhọn cán lốp xe, thiệt hại tối đa là vài trăm ngàn đồng, chưa rơi vào tội hủy hoại tài sản để khởi tố hình sự, chẳng hạn việc xử lý vợ chồng Nghiêm Văn Long cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Khi làm việc với các đối tượng thì không có mặt người bị hại, không có trình báo của họ” - vị đại diện này nói. Công an quận 12 cho biết trên quốc lộ 1A đoạn thường xuyên xuất hiện đinh tặc đi qua ba phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc, An Phú Đông có đến 27 tiệm sửa-vá xe đều đã cam kết không rải đinh. Trong đó phường Thạnh Xuân có hai tiệm, Thạnh Lộc có 16 tiệm và An Phú Đông có tám tiệm.