Trục vớt được mỏ neo khổng lồ

Theo ông Hải, nếu đúng mỏ neo này thuộc thời chúa Nguyễn, sẽ thuyết phục gia đình nhượng lại cho trung tâm nhằm phục vụ nghiên cứu và trưng bày.

Trước đó, ông Nguyễn Hảo (ngụ thôn Tân An, thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) trong lúc lặn biển đã phát hiện một mỏ neo khổng lồ làm bằng gỗ ở khu vực cửa biển Thuận An. Mỏ neo có chiều dài 8,1 m, khối hình trụ với kích thước 30 x 40 cm, đầu mỏ neo được bọc sắt. Sau khi trục vớt, ông Hảo đã bán mỏ neo này lại cho anh Nguyễn Văn Chinh (trú tại thị trấn Thuận An) với giá 10 triệu đồng.





Mỏ neo khổng lồ nghi từ thời chúa Nguyễn. Ảnh: VIẾT LONG

Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan cho rằng khả năng đây là mỏ neo bị đứt của một tàu khi vào cảng Thuận An xưa, vào khoảng thời chúa Nguyễn (thế kỷ 17) đến trước năm thất thủ kinh đô 1885 (Pháp đánh chiếm Huế). Cũng theo ông Phan, các nhà nghiên cứu, khảo cổ trong vùng chưa từng nhìn thấy chiếc neo gỗ có kích thước lớn như trên.

VIẾT LONG