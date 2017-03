Việt Nam nhờ chuyên gia WHO giải quyết bệnh sởi

Ngày 16-4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có cuộc họp kín với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Sở Y tế TP Hà Nội, BV Nhi Trung ương và nhiều bệnh viện (BV) đa khoa lớn của Hà Nội để bàn giải pháp chống bệnh sởi đang có những diễn biến bất thường.

Chỉ 25 ca tử vong do sởi

Trả lời báo chí sau hơn ba giờ họp kín, bà Tiến thừa nhận hơn 100 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi năm nay là đặc biệt và đáng lo ngại. Trong cuộc họp, bà Tiến đã hỏi các chuyên gia của WHO tại sao số ca tử vong lại cao hơn và nhờ các chuyên gia giúp giải quyết. “Hôm nay, WHO sẽ cho một chuyên gia về phòng, chống nhiễm khuẩn lây lan trong BV đến viện nhi và một chuyên gia giúp giải pháp tăng cường tỉ lệ vận động người dân đưa con em đi tiêm vaccine” - bà Tiến nói.

Trả lời về số ca tử vong, bà Tiến khẳng định chỉ có 25 ca chắc chắn hoàn toàn tử vong do bệnh sởi. Các trường hợp tử vong còn lại thì trên nền tảng bị bệnh khác sau đó nhiễm sởi hoặc có thể mắc bệnh sởi nhẹ kèm theo đó là mắc bệnh tim bẩm sinh, bại não, các bệnh chuyển hóa, suy dinh dưỡng dẫn đến tử vong. “Chết 25 ca là một vấn đề đau đớn và cũng cao khi tập trung chủ yếu vào viện nhi. Số ca tử vong cao bất thường hơn những năm trước” - bà Tiến thừa nhận.



Bệnh nhi đang điều trị ở BV Nhi Trung ương. Ảnh: HH

Bà Tiến cho biết dịch tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP. HCM. Số mắc của Hà Nội chiếm 30% số bệnh nhân, số tử vong chiếm 50%. TP.HCM chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do bệnh sởi. Đến nay vẫn chưa phát hiện chủng virus mới, còn độc lực có thay đổi không thì phải nghiên cứu còn lâu mới trả lời được.

Trả lời câu hỏi Bộ Y tế có giấu dịch không, bà Tiến khẳng định Bộ Y tế không giấu dịch, vì nếu giấu đã không nêu ra 108 ca tử vong. Khi được hỏi trách nhiệm thuộc về ai khi có 25 trẻ tử vong do bệnh sởi, bà Tiến cho biết đã lo lắng, cung cấp máy thở, làm hết sức mình.

Về vấn đề bệnh sởi có diễn biến bất thường, tại sao Bộ Y tế không công bố dịch, bà Tiến cho biết công bố dịch hay không là do Sở Y tế và UBND các địa phương quyết định.

Bổ sung phác đồ điều trị

Ông Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), cho biết từ đầu năm đến nay cả nước đã phát hiện 7.000 trường hợp mắc bệnh sởi tại 61/63 tỉnh, TP. Các ca bệnh chỉ xuất hiện rải rác chứ không tập trung. Hội đồng chuyên môn đã xem xét lại phác đồ điều trị cũng như tình hình dịch bệnh hiện nay và thống nhất bổ sung thêm vào phác đồ điều trị cũ của Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể hơn cách sử dụng gamma globulin miễn dịch để tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Theo bà Tiến, các chuyên gia WHO đưa ra lời khuyên là rải bớt bệnh nhân ra các nơi, không để quá tải vì dễ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhi. Bà Tiến khẳng định tiêm chủng vẫn là biện pháp cơ bản và lâu dài nhất, WHO vẫn khuyến cáo là phải tiêm theo lịch cũ, tức là khi trẻ đủ chín tháng tuổi. Bởi vì nếu tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ dưới chín tháng tuổi sẽ có nhiều tai biến do không thể sàng lọc được các trường hợp chống chỉ định tiêm.

Bà Tiến khuyên phụ huynh nên đưa con đến điều trị tại tuyến đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, trừ trường hợp bệnh nặng thì mới chuyển lên tuyến trên.

HUY HÀ