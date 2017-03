Vụ xe CSGT tông nữ sinh lớp 9: Nạn nhân vẫn hôn mê

Tình trạng sức khỏe của Hà My vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Em vẫn còn hôn mê và đang thở bằng máy.



Nữ sinh Hà My tại bệnh viện

Thông tin từ BV Đa khoa TW Cần Thơ cho biết khi Hà My nhập viện cấp cứu phía bệnh viện phải bơm trực tiếp 2 đơn vị máu nhưng do bị chấn thương sọ não, niêm nhợt, dập lá lách, huyết áp không lên… nên sức khỏe của Hà My chưa có dấu hiệu cải thiện.

Anh Mai Văn Sống - cha của Hà My cho biết sáng 27-9, My thức sớm ăn sáng rồi nói với gia đình đến trường lao động. “Con tui vừa rời nhà để đến trường chưa bao lâu thì vợ chồng tui hay tin cháu bị nạn đang chuyển đi cấp cứu. Tui chỉ mong con tui được sống về với gia đình” – anh Sống nghẹn giọng nói.

Theo ghi nhận của Pháp luật TP.HCM, tại BV Đa khoa TW Cần Thơ, Trung tá Võ Thanh Thiên - Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ và đường sắt (PC67) Công an Hậu Giang và một số cán bộ chiến sĩ của PC67 có mặt ngay từ đầu và túc trực tại đây để hỗ trợ, động viên, chia sẻ với gia đình Hà My. Phía PC67 Công an Hậu Giang cho biết đã liên hệ với lãnh đạo BV Đa khoa TW Cần Thơ để BV tạo điều kiện tốt nhất cấp cứu cho em.



Chiếc xe gây tai nạn

Trong một diễn biến khác, hiện Công an huyện Phụng Hiệp tiếp tục ghi nhận tường trình của nhân chứng, lấy lời khai ban đầu từ những người có liên quan trong đó có những cán bộ chiến sĩ đi trên chiếc xe tuần tra biển kiểm soát 95A-2628 của PC67 Công an Hậu Giang.

Theo tìm hiểu của PV báo Pháp luật TP.HCM, tổ tuần tra nói trên gồm Trung úy Nguyễn Trương Đại Lợi, Thiếu úy Nguyễn Hoài Ngân và Thượng sĩ Đinh Thị Thúy Vi. Thời điểm xảy ra vụ xe 95A-2628 của PC67 lấn qua trái và tông vào nữ sinh Hà My đi xe đạp ngược chiều thì người cầm lái điều khiển xe CSGT là Trung úy Lợi. Tổ tuần tra nói trên làm nhiệm vụ theo ca và xuất phát từ lúc 5 giờ sáng từ trụ sở PC67 Công an Hậu Giang và thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến QL61.