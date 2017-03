Ồ ạt xuất bản sách hết thời hạn tác quyền

Đắc nhân tâm hết hạn tác quyền hay chưa? Nhà văn, nhà thuyết trình Dale Carnegie (Mỹ), tác giả của tác phẩm How to Win Friends and Influence People (tựa Việt làĐắc nhân tâm) mất năm 1955. Từ đó đến nay đã 58 năm, nếu tính theo Công ước Berne thì tác phẩm đã hết hạn bảo hộ quyền tác giả. Tuy nhiên, Dale Carnegie là nhà văn người Mỹ nên ngoài Công ước Berne thì sẽ áp dụng thêm quy định của Đạo luật bản quyền mở rộng Sonny Bono của Mỹ. Theo đạo luật này thì thời hạn bảo hộ tác quyền là cuộc đời tác giả và 70 năm sau khi tác giả qua đời. Nếu chiếu theo luật Sonny Bono thì tác phẩm How to Win Friends and Influence People thời hạn bảo hộ tác quyền sẽ là 70 năm (tức đến năm 2025 mới hết hạn bảo hộ). Nhà xuất bản Simon Shuster là đơn vị đang nắm giữ bản quyền tác phẩm này tại Mỹ và họ chỉ bán bản quyền duy nhất cho First New. Thế nhưng ở Việt Nam, rất nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách “giả lơ” yếu tố còn hạn tác quyền theo luật Sonny Bono để ngang nhiên vi phạm. _________________________________________ Tác phẩm Le Petit Prince (Saint-Exupéry) được xuất bản với đủ tựa: Hoàng tử bé, Cậu hoàng con, Ông hoàng nhỏ, Em bé con nhà trời, Chú bé hoàng tử… với các dịch giả: Bùi Giáng, Châu Diên, Vĩnh Lạc, Trần Thiện Đạo, Trần Nhất Định, Nguyễn Tấn Đại, Nguyễn Thành Long…