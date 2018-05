2 bé dại dột uống thuốc diệt cỏ vì bị nghi ăn cắp

Công an xác minh sự việc Chiều cùng ngày, Công an huyện Tiểu Cần, Trà Vinh cho biết lực lượng nghiệp vụ đang tiến hành xác minh điều tra về thông tin hai chị em uống thuốc diệt cỏ do bị gia đình hàng xóm nghi lấy trộm điện thoại. Qua khai thác ban đầu, cùng ngày hai chị em Q. sang nhà hàng xóm dự đám hỏi và bị gia đình hàng xóm nghi lấy trộm điện thoại. Mặc dù hai chị em Q. đã khẳng định không lấy trộm nhưng mọi người vẫn tình nghi và dọa báo công an. Do uất ức nên Q. và em trai đã lấy thuốc diệt cỏ uống tự vẫn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ. HẢI DƯƠNG