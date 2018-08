Bộ trưởng Nhạ nhận trách nhiệm gì về tiêu cực kỳ thi THPT?

Chính phủ sẽ xem xét nghiêm túc Sự cố này đã gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin xã hội. Do đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý rốt ráo. Không phải Chính phủ vì bệnh thành tích mà bỏ qua việc này. Chúng tôi sẽ xem xét việc thi THPT và thi ĐH một cách nghiêm túc để kết luận những vấn đề đặt ra tại phiên họp này (phiên họp Chính phủ sáng 1-8) rõ ràng, để yên dân. Thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC Sẽ khôi phục điểm thi gốc Về vụ việc ở Sơn La, rất khó khăn trong trả điểm thi gốc cho thí sinh vì bài thi gốc đã bị đốt. Bộ Công an, từ A71 cho đến các bộ phận chức năng đang rất quyết tâm làm, mang các thiết bị hiện đại. Tôi tin rằng các thiết bị đó sẽ khôi phục được đúng điểm gốc. Bộ GD&ĐT sẽ căn cứ vào kết quả điều tra của Bộ Công an để có phương hướng, giải pháp phù hợp để bảo đảm sự công bằng cho các thí sinh. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT NGUYỄN HỮU ĐỘ