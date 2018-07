Phát hiện gian lận thi ở Sơn La

Sau khi sai phạm trong công tác chấm thi tại Hà Giang bị phát hiện, rạng sáng 22-7, đại diện Bộ GD&ĐT, ông Mai Văn Trinh, bất ngờ trả lời báo chí rằng đã phát hiện nhiều bài thi có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa tại Sơn La.



Nhiều bài thi tẩy xóa ở Sơn La

Theo đó, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT, cho biết qua tình hình thực tế, trong những ngày qua các cơ quan của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với tổ công tác để điều tra, xác minh làm rõ những dấu hiệu sai phạm.

“Bước đầu cho thấy đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt là ở khâu chấm thi. Trong đó có dấu hiệu can thiệp, làm thay đổi kết quả thi của thí sinh. Hiện nay, các cơ quan của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đang tích cực điều tra làm rõ các sai phạm” - ông Trinh nhấn mạnh.

Ông Trinh cho biết hiện nay Bộ GD&ĐT đang tổ chức chấm thẩm định một số bài thi ngữ văn. “Với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, tổ công tác chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La cao nhất để sớm có kết quả, kết luận cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ sớm cung cấp” - ông Trinh nói.



Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, trong vòng vây báo chí đêm 21-7. Ảnh: TUYẾN PHAN

Lập tổ thẩm định tại nhiều tỉnh

Sáng 22-7, sau khi nhiều nghi vấn đặt ra tại các tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình, Bến Tre,… ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết tổ chấm thẩm định đã triển khai công việc tại hội đồng thi Lâm Đồng và Bến Tre. Đồng thời một đoàn công tác của Bộ GD&ĐT sẽ bắt đầu việc kiểm tra quá trình rà soát những bất thường tại tỉnh Hòa Bình trong sáng cùng ngày.

Tổ công tác có thể chấm toàn bộ bài thi của môn bất kỳ, một số môn nào đó hoặc chấm một số bài thi trong một số môn. Phạm vi chấm do hội đồng chấm thẩm định quyết định, trên cơ sở yêu cầu thực tế. Trên cơ sở phân tích dữ liệu thi và dựa theo những tiêu chí nhất định, việc chấm thẩm định sẽ được triển khai.

Trước đó, nghi vấn điểm thi bất thường ở Hòa Bình được đặt ra khi số thí sinh đạt điểm toán từ 9 trở lên là 27 em, chiếm 4,7% cả nước. Trong khi với đề thi toán năm 2017 được đánh giá dễ hơn rất nhiều, cả tỉnh chỉ có 100 em đạt 9 điểm trở lên, chiếm 0,46% cả nước.

Nếu xét điểm thi theo khối chính (A00, A01, B00, C00, C03, D01), trong 324 thí sinh cả nước được tổng điểm 27, Hà Giang có 67 em, Sơn La 26 em, Hòa Bình 22 em.

Ở tổ hợp C03 (toán, ngữ văn, lịch sử), cả nước có 10 thí sinh được 27 điểm trở lên, Hòa Bình có hai thí sinh.

Trước những nghi ngờ từ dư luận, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, xác nhận khi có dư luận này Sở đã báo cáo với lãnh đạo Bộ GD&ĐT. Đồng thời ông Đắc cũng khẳng định với lãnh đạo Bộ GD&ĐT điểm thi của Hòa Bình là chính xác, khách quan, không có bất kỳ sự can thiệp nào vào bài thi của các thí sinh.

Cũng theo ông Đắc, với bảng thống kê kết quả điểm môn toán và vật lý của Hòa Bình, số lượng thí sinh đạt 5-9 điểm là giảm dần chứ không có gì bất thường.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình khẳng định với Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng rằng điểm thi THPT tại tỉnh là chính xác, khách quan, không có bất kỳ sự can thiệp nào vào bài thi của thí sinh. Nếu cần thiết, Bộ GD&ĐT có thể về Hòa Bình rà soát, chấm thẩm định.

Lạng Sơn chưa giải đáp hết thắc mắc của dư luận Chiều 21-7, sau nhiều ngày làm việc, ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, đã công bố kết quả kiểm tra tại Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, theo đó kết quả cho thấy không có bất thường. Tuy nhiên, nội dung công bố này chưa giải đáp hết thắc mắc của báo chí và dư luận. Đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định đã chấm bằng tay bài thi trắc nghiệm của 35 thí sinh đạt điểm cao nhất. Nhưng nội dung kết luận không nói rõ 35 thí sinh này có phải là những thí sinh tự do bị nghi vấn điểm thi cao bất thường hay không. Bên cạnh đó, nội dung kết luận cũng cho biết tám bài thi ngữ văn bị giảm điểm so với mức được công bố trước đó. Tuy nhiên, tổ công tác không cho báo chí biết rõ trong số tám bài thi này có bài nào của 35 chiến sĩ bị nghi ngờ vì điểm thi cao bất thường hay không. Về nguyên nhân tám bài thi ngữ văn bị giảm điểm, đại diện Bộ GD&ĐT cũng không nói rõ mà chỉ yêu cầu Ban chỉ đạo thi tỉnh Lạng Sơn kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đối với tổ chấm thi môn ngữ văn.