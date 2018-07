Phóng viên dầm mưa chờ thông tin, Cục trưởng xua tay từ chối

Liên quan đến thông tin cho rằng điểm thi tại Sơn La có nhiều bất thường, chiều 19-7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT phụ trách đã làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.



Buổi làm việc bắt đầu từ 15 giờ chiều cùng ngày. Theo kế hoạch, ngay trong đêm 19-7, tổ công tác sẽ tiến hành chấm thẩm định lại các bài thi để có thể công bố kết quả chấm trong ngày 20-7. Các giáo viên chấm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ở Sơn La đã được triệu tập đến để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh ngay trong chiều cùng ngày.



2 giờ sáng 20-7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT bắt đầu rời khỏi trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực cổng trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, rất nhiều công an được huy động để đảm bảo an ninh tại khu vực này. Việc ra vào bên trong trụ sở bị kiểm soát nghiêm ngặt. Tại cổng ra vào luôn có 2-3 công an được bố trí túc trực. Ngoài ra còn có một người thường xuyên đi kiểm tra xung quanh khu vực sân ngoài trời.



Rất đông PV đội mưa đứng bên ngoài để chờ kết quả buổi làm việc

Phòng làm việc của đoàn công tác Bộ GD&ĐT được bố trí trên tầng 2. Phía bên ngoài có hai cán bộ công an ngồi cố định ở cửa ra vào, bên trong căn phòng vẫn thắp sáng điện, không khí làm việc diễn ra rất khẩn trương. Thi thoảng có người từ bên trong bước ra, ngay sau đó cánh cửa được đóng lại cẩn thận.



Tuy nhiên, ông Mai Văn Trinh từ chối trả lời

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 20-7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT bắt đầu rời trụ sở làm việc của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La. Lúc này, dù trời mưa rất nặng hạt, vẫn có gần 20 phóng viên báo chí kiên trì đứng ở cổng, đợi ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, để hỏi về kết quả ban đầu của buổi làm việc.

Tuy nhiên, khi chiếc xe chở ông Trinh tiến tới cổng, nhiều phóng viên ùa tới gọi tên ông Trinh qua cửa kính, nhưng vị Cục trưởng đã xua tay từ chối.

Theo dự kiến, kết quả rà soát điểm thi tại Sơn La sẽ được công bố sau khi hoàn thành việc chấm lại các bài thi.