Thứ Tư, ngày 1/8/2018 - 17:56

Đồ họa: HỒ TRANG

(PLO)- Ngày 31-7-2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố 5 bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh này.