Hà Nội: Số ca sốt xuất huyết tăng 300%

(PL)- Theo báo cáo sáu tháng đầu năm của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cả nước đã có 35 ca tử vong do bệnh dại, 14 ca tử vong do sốt xuất huyết và 10 ca tử vong do viêm não virus trong sáu tháng đầu năm 2017.

Số ca mắc sốt xuất huyết tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam, miền Trung, tại Hà Nội số ca mắc tăng gần 300%, theo VOV. Với dịch viêm não virus, đã có 10 ca tử vong trong tổng số gần 400 ca mắc phải. Trong khi đó, “tất cả 35 trường hợp tử vong do dại đều không đi tiêm phòng sau khi bị chó dại cắn” - ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết.

THẾ QUANG



