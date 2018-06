Khởi công xây cầu vào Khu di tích Căn cứ Xứ ủy Nam bộ

Cầu được xây tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 4 tỷ đồng, trong đó có 3 tỷ đồng do Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao tài trợ.



Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đại diện các đơn vị tài trợ tham quan các cây cầu khánh thành dịp này. Ảnh: M.KHA

Cũng trong sáng 26-6, Chương trình Cầu Nông thôn của Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp cùng UBND huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) đã tổ chức khánh thành và bàn giao 11 công trình cầu tại huyện biên giới Vĩnh Hưng, với tổng kinh phí xây dựng hơn 12,5 tỷ đồng. Trong đó, 10 cây do Công ty Ô tô Trường Hải, Công ty CP Đồng Tâm và 1 cây do Tập đoàn Novaland tài trợ.

Dịp này, các doanh nghiệp cũng đã trao 250 phần quà (tổng trị giá 125 triệu đồng) hỗ trợ các hộ nghèo tại địa phương. Đến nay, sau gần 2 năm triển khai, Chương trình cầu Nông thôn do Tạp chí Nông thôn Việt phát động đã vận động được 14 doanh nghiệp tham gia, với cam kết tài trợ 85 cầu cống, tổng vốn đầu tư gần 82 tỉ đồng.



Nghi thức khởi công cây cầu đi vào Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và UB Hành chính kháng chiến Nam bộ.