Thiết bị y tế vỏ Nhật, ruột Trung Quốc

Ngày 1-8, tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết đang quyết toán số tiền 7,5 tỉ đồng cho Công ty CP XNK Khoáng sản (trụ sở tại Hà Nội).

Chưa sử dụng đã hỏng

Cơ quan điều tra đang làm rõ công ty này liên quan đến vụ thiết bị y tế vỏ Đức, ruột Trung Quốc ở Hà Nội.

Công ty CP XNK Khoáng sản cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế cho BV Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận tại huyện Đức Linh.

Hợp đồng được thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp, lắp đặt 19 trang thiết bị phần lớn đều có xuất xứ từ Mỹ, Pháp, Anh, Ý... Tháng 3-2010, số trang thiết bị trên được lắp đặt tại bệnh viện. Thế nhưng hơn một năm sau, nhiều trang thiết bị đắt tiền không thể hoạt động.

Cụ thể, máy phân tích sinh hóa tự động 420 test/giờ của Ý với đơn giá chưa tính thuế VAT hơn 850 triệu đồng; máy phân tích huyết học tự động 25 thông số của Pháp trị giá gần 600 triệu đồng; máy ly tâm đa năng 4.000 vòng/phút của Mỹ báo lỗi, không hoạt động.

Máy phân tích sinh hóa tự động của Ý trị giá bạc tỉ không hoạt động được. Ảnh: P.NAM





Máy rửa phim X-quang tự động là máy của Trung Quốc được tháo rời cất vào kho vì báo lỗi. Ảnh: P.NAM

Trớ trêu hơn là máy rửa phim X-quang tự động loại 90 phim/giờ có giá 119 triệu đồng. Hợp đồng lẫn biên bản bàn giao ghi rõ máy do Nhật sản xuất nhưng lại được nhà thầu giao máy XP-2000 có xuất xứ từ... Trung Quốc. Hậu quả là khi BV Nam Bình Thuận đưa vào vận hành thử, máy hỏng ngay.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều trang thiết bị do nhà thầu cung cấp, lắp đặt dù hoạt động được nhưng lại thiếu đủ thứ. Đơn cử như máy siêu âm màu 4D, ba đầu dò kèm theo máy in màu và máy in đen trắng do Nhật sản xuất có giá trên 1,3 tỉ đồng nhưng khi lắp đặt chỉ có “mình ên” máy siêu âm, còn máy in các loại tìm đỏ mắt cũng không thấy.

Điều đáng nói hơn là hệ thống xử lý chất thải rắn y tế do Anh sản xuất trị giá hơn nửa tỉ đồng. Khi lắp đặt không hiểu cách nào mà nhà thầu lại lắp thiếu thùng đựng dầu nên không thể sử dụng được.

Bệnh viện kêu cứu

Trước tình trạng này, từ tháng 8 đến tháng 10-2010, BS Hồ Phi Long, Giám đốc BV Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, đã liên tục có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cầu cứu. Các công văn trên cho rằng do các trang thiết bị có giá trị lớn được mua mới 100% nhưng sau khi lắp đặt đã phải chỉnh sửa nhiều lần nên chất lượng không đảm bảo khi đưa vào sử dụng. Để quản lý, sử dụng hiệu quả, bệnh viện đề nghị nên thu hồi các máy không hoạt động trả lại cho bên bán và cung cấp máy khác cho bệnh viện.

Riêng trường hợp máy rửa phim X-quang tự động của Nhật lại lắp đặt máy Trung Quốc, ông Long không ký vào biên bản bàn giao. Trong thời gian lắp đặt, bệnh viện đã trực tiếp có ý kiến với nhà thầu về xuất xứ của máy nhưng đơn vị này vẫn không thực hiện đúng biên bản bàn giao. Sau khi bệnh viện phản ảnh, đơn vị cung cấp đã đến khắc phục, sửa chữa rất nhiều lần.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, sau khi ký hợp đồng, nhà thầu đã có văn bản thay đổi xuất xứ máy rửa phim X-quang do hãng sản xuất Daito Nhật đã ủy quyền cho hãng Huqui (Trung Quốc). Tuy nhiên, lời giải thích này chưa thuyết phục bởi từ hồ sơ mời thầu đến biên bản bàn giao máy đều ghi của Nhật. Do đó bệnh viện không ký vào biên bản bàn giao và yêu cầu trả lại.

“Trùm mền” vô thời hạn

Cũng trong ngày 1-8, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết đã yêu cầu nhà thầu là Công ty TNHH Dũng Phương (Hà Nội) mang về máy đo độ loãng xương bằng siêu âm “trùm mền” nhiều năm liền ở văn phòng Sở Y tế.

Được biết chiếc máy trên có giá gần 500 triệu đồng theo hợp đồng ghi do hãng Sunlight (Ý) sản xuất. Tuy nhiên, khi bàn giao thì chiếc máy trên lại có xuất xứ từ… Israel! Do không đúng theo những gì ký kết, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo không tiếp nhận.

Trước đó, theo biên bản, có năm thiết bị trị giá gần 2 tỉ đồng đã được Công ty Dũng Phương bàn giao cho BV Đa khoa Bắc Bình Thuận (Bắc Bình). Thế nhưng sau gần ba năm bàn giao, các thiết bị trên đều không hoạt động.

Cụ thể là máy phân tích máu, tủ an toàn sinh học nhưng không có bóng đèn tia cực tím, xuất xứ và hãng sản xuất chưa đáng tin cậy. Riêng bộ khám điều trị răng hàm mặt lại thiếu máy hút nước bọt, đường dẫn nước và đường dẫn hơi lại đi chung và máy nén khí có tiếng nổ quá to.

Đặc biệt máy phân tích sinh hóa tự động có giá 850 triệu đồng thì mắc lỗi và cháy bóng đèn liên tục. Ngoài ra, về máy phân tích huyết học tự động 25 thông số có giá 600 triệu đồng, Công ty Dũng Phương đã bốn lần mang máy đi sửa chữa nhưng vẫn bất thành. Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, hiện đã thanh toán giá trị hợp đồng cho Công ty Dũng Phương 50%.

PHƯƠNG NAM