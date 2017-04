40 Biker Việt chinh phục “đỉnh Everest” bằng mô tô

Nhắc đến Tây Tạng, có lẽ đây là vùng đất mỗi người chúng ta luôn mơ ước được đặt chân đến ít nhất một lần trong đời. Tại sao Tây Tạng đặc biệt như vậy? Tây Tạng là vùng đất duy nhất trên thế giới hiện nay còn lưu giữ những gì nguyên gốc nhất của văn minh nhân loại, là mảnh đất văn hóa thiêng liêng sâu rộng, một tài nguyên thiên nhiên không thể đánh mất của nhân loại, một trong những nơi cổ xưa nhất chưa trải qua đô thị hoá và toàn cầu hoá. Và, Tây Tạng chứa đựng nhiều bí ẩn khám phá và thu hút nhiều người đến tìm hiểu và học hỏi.





Đoàn chuẩn bị xuất phát rời Việt Nam đi Tây Tạng...

Và, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức chuyến hành trình “Chinh phục nóc nhà thế giới” dành cho phương tiện xe phân khối lớn với hơn 30 xe, khởi hành từ Hà Nội đến Tây Tạng, lên đến trại trung tâm Everest Base Camp ở độ cao 5.150m thuộc dãy Himalaya nổi tiếng. Đây không chỉ là một chuyến đi đặc biệt, mà còn phá vỡ nhiều điều “chưa từng có từ trước đến nay” của Việt Nam: (1) Là chuyến du hành lớn nhất từ Việt Nam qua Tây Tạng cho đến nay bằng phương tiện xe hai bánh, đặc biệt là phân khối lớn; (2) Tour ngắn ngày nhất đi từ Việt Nam qua Tây Tạng với chặng đường 10.000 cây số chỉ trong vòng 23 ngày; (3) Là tour quốc tế đi bằng xe mô tô lên độ cao cao nhất và thử thách nhất Việt Nam từng tổ chức.





Đoàn mô tô bắt đầu chinh phục Tây Tạng

Hành trình dự kiến đi trong 23 ngày, sẽ là những thử thách qua chặng đường dài 10.000 km, qua rất nhiều địa hình gập ghềnh, khó xử lý với phương tiện hai bánh. Chuyến đi thu hút 30 xe phân khối lớn tham gia, với hơn 40 biker, là những phượt thủ lâu năm dày dạn kinh nghiệm.



Với mỗi người tham gia, đây là lần đầu tiên và cũng là ước mơ ấp ủ từ rất lâu mong muốn chinh phục một trong những cung đường “khó nhất” và cũng là “hấp dẫn nhất” với tất cả biker Việt Nam và thế giới.

Như chúng ta chưa từng biết, Tây Tạng là vùng đất đất thiêng với đời sống tôn giáo và hoàn cảnh địa phương khá đặc thù và tách biệt với bên ngoài, không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới nên rất khó hình dung hết những khó khăn sẽ trải qua. Tây Tạng cũng là một trong những địa điểm đẹp nhất thế giới, có dãy Himalaya và đỉnh Everest là “nóc nhà thế giới”, thu hút rất nhiều du khách mong muốn đến thưởng ngoạn, nhưng lại không hề dễ dàng để đến và đòi hỏi nhiều sức khoẻ, sức bền, sự kiên nhẫn.



Cung đường Trà Mã cổ đạo năm xưa

Ngoài ra, Tây Tạng cũng có địa hình vô cùng đặc thù: từ những địa hình núi non hiểm trở, đến những sa mạc dài rộng, những dòng sông thơ mộng, với thời tiết có thể lên đến 400C và cũng xuống đến -100C. Đối với biker Việt Nam, đây là vùng đất “dám mơ” nhưng chưa hẳn “dám tới” với tất cả những thử thách như vậy.



Mỗi Biker là một “đại sứ văn hoá” của Việt Nam, đại diện cho ý chí và tinh thần “vượt lên thử thách” của người Việt Nam, mang nét đẹp văn hoá Việt ra cộng đồng thế giới. Khi tổ chức tour này, đơn vị tổ chức hy vọng đây cũng là cơ hội thử thách ý chí đàn ông kiên cường của Biker, vượt lên giới hạn của bản thân qua hành trình khó khăn nhất và khẳng định bản thân khi chinh phục Tây Tạng và Everest Base Camp. Đồng thời là chuyến đi tiên phong chắp cánh cho nhiều hành trình khác sau này cho các biker Việt Nam chinh phục nhiều địa điểm đặc biệt trên thế giới, giao lưu cùng các biker thế giới, mang nét đẹp Việt Nam chia sẻ cùng bạn bè thế giới.

Chắc chắn đoàn biker Việt Nam - Tây Tạng sẽ mang về những câu chuyện chia sẻ quý báu cả về kinh nghiệm lái xe cũng như những câu chuyện hành trình đầy thú vị cho xã hội nói chung, và cộng đồng chơi xe nói riêng. Hãy cùng chúng tôi cập nhật một số hình ảnh của chuyến đi đặc biệt này.



Đoàn xe "dọc đường thiên lý"



Con đường vạn dặm của các Biker Việt



Giây phút nghỉ ngơi của các Biker Việt Nam



Vượt ngàn trùng xa - vượt lên chính mình của các phượt thủ



Đoàn chụp hình và giao lưu văn hóa



Các phượt thủ tìm hiểu văn hóa Tây Tạng



Khí hậu khắc nghiệp giữa nắng & tuyết thử thách các phượt thủ Việt



Một di tích văn hóa đặc biệt ở Tây Tạng



