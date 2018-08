Volkswagen Polo: chiếc sedan tinh tế, mạnh mẽ kiểu Đức

Volkswagen Polo được lên dây chuyền sản xuất lần đầu tiên vào năm 1975, trải qua hơn 40 năm bán ra trên thị trường với 5 thế hệ, Polo vẫn là mẫu được khách hàng trên toàn thế giới đặt trọn niềm tin.

Volkswagen Polo thuộc phân khúc xe nhỏ gọn, giá thành vừa túi tiền của nhiều người nhưng vẫn giữ được những đặc điểm vượt trội ở phần khung gầm và động cơ, chính những yếu tố này đã giúp Polo chiếm được sự tin dùng của hơn 12 triệu khách hàng trên toàn thế giới.



Chất Đức trên từng con phố hay xa lộ

Tại Việt Nam, phân khúc xe hạng B là một thị phần rất được các hãng xe chú ý và cũng là “chiến trường” cạnh tranh khốc liệt, như: Honda City, Toyota Vios, Toyota Yaris, Ford Fiesta, Nissan Sunny…

Volkswagen Polo bản sedan nhìn từ bên hông



Thế nhưng, Volkswagen Việt Nam vẫn dấn thân vào cuộc chơi khi mang Volkswagen Polo tham chiến với sự góp mặt cả 2 phiên bản Hatchback và Sedan. Một trong những ưu thế của Volkswagen Polo chính là sự tin tưởng của khách hàng vào thương hiệu xe Đức.



Volkswagen Polo nhìn từ phía trước



Volkswagen Polo phân phối tại thị trường Việt Nam được trang bị động cơ xăng 4 xy lanh dung tích 1,6L, sản sinh công suất 105 mã lực tại 5.250 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 153Nm tại 3.800 vòng/phút. Polo sử dụng loại động cơ DOHC với bugi đánh lửa đặt trên đỉnh máy giúp cải thiện hiệu suất đốt cháy nhiên liệu cũng như cho khả năng tăng tốc ấn tượng. Khối động cơ này được điều khiển thông qua hộp số tự động 6 cấp giúp xe đạt vận tốc tối đa 185 km/h cùng với mức tiêu hao nhiên liệu khá tiết kiệm là 6 lít/100 km trên đường hỗn hợp.



Là một mẫu xe mang đậm dấu ấn người Đức ở cả trong lẫn ngoài, tất nhiên cảm giác lái là điều khiến ai cũng tò mò, đặc biệt khi đây là một mẫu xe thành thị cỡ nhỏ. Polo có cả phiên bản hatchback lẫn sedan, sẽ làm bạn bất ngờ ngay khi vừa nhấn chân ga, xe tăng tốc rất nhanh, nếu nhấn sâu chân ga chắc chắn phải sẽ được trải nghiệm cảm giác cả cơ thể dính chặt vào lưng ghế. Đây nhờ vào công nghệ động cơ, hộp số tiên tiến do Volkswagen chế tạo cùng với đó là trọng lượng 1,15 – 1,232 tấn khá hợp lý cho một mẫu xe cỡ nhỏ. Cũng chính mang trong mình thương hiệu xe Đức nên yếu tố đầm chắc, không lắc lư… cảm nhận rất rõ khi bạn nhấn chân ga.

Ngoại thất thể thao

Với điều kiện đường xá Việt Nam thì Volkswagen Polo là một lựa chọn khó bỏ qua, xe sở hữu kích thước 4.384mm dài, 1.699mm rộng, 1.466mm cao, chiều dài cơ sở 2.552mm cùng bán kính quay vòng chỉ 5,3m sẽ giúp người lái xoay trở cực kỳ dễ dàng trong phố thị đông đúc.

Cụm đèn sau và đuôi xe Volkswagen Polo



Phần cản trước thể thao được trang bị bộ đèn sương mù giúp cải thiện tầm nhìn cho người lái cũng như giúp các xe ngược chiều dễ dàng nhận biết vào ban đêm. Polo sử dụng bộ mâm đúc hợp kim 15 inch cùng bộ lốp 185/60 mang lại cảm giác êm ái cho hành khách trong xe. Cạnh đó, xe sở hữu hệ thống khung gầm cực kỳ chắc chắn cùng phần vỏ xe được chế tạo với tiêu chuẩn an toàn cao, khách hàng có thể cảm nhận rõ điều này từ âm thanh và cảm giác chắc chắn của cửa xe khi đóng lại.



Nội thất và an toàn vượt trội kiểu Đức

Bên trong xe, Polo có khá nhiều chi tiết được mạ crom sang trọng, vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút điều khiển còn có khả năng tự thu lại khi xảy ra va chạm. Polo sedan và hatchback được lắp hệ thống âm thanh giải trí CD 4 loa hỗ trợ Ipod và cổng AUX.

Khoang lái Volkswagen Polo với màu đen sang trọng



Vô lăng bọc da và cụm phím bấm trên vô lăng



So với các mẫu xe đối thủ, Polo tỏ ra “lấn lướt” về sự an toàn khi được trang bị hệ thống túi khí đủ cơ bản còn có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, dây đai tự động an toàn căng 3 điểm cho các ghế khi xảy ra va chạm, hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe, trợ lực lái cảm biến theo tốc độ và đặc biệt Polo tại thị trường Việt Nam đã được thay đổi một số chi tiết nhằm tương thích với khí hậu nóng ẩm giúp tăng độ bền của các chi tiết trong xe.



Cần số bọc da cá tính của Volkswagen Polo



Hàng ghế sau rộng rãi và bọc da sang trọng



Cạnh đó, cho dù là mẫu xe cỡ nhỏ nhưng Polo vẫn còn trang bị hệ thống kết nối ghế an toàn dành cho trẻ em ISOFIX; camera lùi; cảm biến mưa; đèn pha hỗ trợ mở rộng góc chiếu sáng khi vào cua và khi rẽ; chức năng chủ động kích hoạt Tắt/Mở túi khí ghế trước bên phải; khung xe được cấu tạo gồm các cột trụ và thanh giằng hông bảo vệ người ngồi bên trong; vùng hấp thụ xung lực phía trước và sau xe khi có va chạm (vùng co rụm); nắp ca pô thiết kế bảo vệ người đi bộ và gương chiếu hậu bên trong xe chống chói tự động…



Và nhằm giúp khách hàng an tâm trong quá trình sử dụng xe, Volkswagen Việt Nam cung cấp điều kiện bảo hành toàn cầu 2 năm không giới hạn số km và bảo hành bề mặt cùng chất lượng sơn trong 3 năm.