Volkswagen Scirocco khuyến mãi đặc biệt dịp World Cup 2018

Theo đó, từ nay đến ngày 31-7, khách hàng mua xe Volkswagen Scirocco sẽ nhận được 1 năm bảo hiểm và 2 năm bảo dưỡng, dành cho cả hai dòng xe Scirocco R và GTS. Giá trị quy đổi khuyến mãi thành tiền mặt là 40 triệu đồng.



Hai mẫu xe Scirocco R và GTS khuyến mãi mùa FIFA World Cup 2018



Mức giá mới cho khách hàng nếu muốn quy đổi ra tiền mặt là (đã có VAT): Volkswagen Scirocco GTS: 1.459.000.000 VNĐ và Volkswagen Scirocco R: 1.629.000.000 VNĐ. Đối với phiên bản màu trắng ngọc trai của cả hai dòng Scirocco GTS và R sẽ cộng thêm 30 triệu đồng/xe.



Volkswagen Scirocco GTS là mẫu xe được trang bị động cơ tăng áp TSI 2.0L phun nhiên liệu trực tiếp sản sinh công suất 208 mã lực, khối động cơ này cũng được điều khiển thông qua hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp DSG với thời gian chuyển số cực nhanh.

Volkswagen Scirocco R sử dụng động cơ tăng áp 2.0L 4 xy lanh sản sinh công suất lên đến 252 mã lực tại 6,000 vòng/phút cùng mô men xoắn đạt 330Nm/2,400 – 5,200 vòng/phút. Sức mạnh được điều khiển thông qua hộp số thể thao DSG 6 cấp ly hợp kép trứ danh của Volkswagen, giúp xe tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,5 giây. Và các trang bị hiện đại như hệ thống cân bằng chủ động Dynamic Chassis Control (DCC) giúp người lái có nhiều lựa chọn chế độ lái, tăng khả năng cân bằng và độ bám mặt đường.

Khoang lái đậm chất thể thao của Scirocco



Bên cạnh khả năng tăng tốc và vận hành vượt trội của mẫu xe thể thao Scirocco, Volkswagen không bỏ qua các trang bị an toàn tối đa cho lái xe và hành khách ngồi trên xe. Đó là những trang bị an toàn chủ động tiêu chuẩn như phanh ABS, cân bằng thân xe điện tử ESP, phân phối lực phanh điện tử EBD và hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, xe còn được trang bị các tính năng an toàn bị động như 6 túi khí (2 túi khí trước, 2 túi khí bên hông và 2 túi khí rèm), dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết. Hệ thống kết nối ghế an toàn dành cho trẻ em ISOFIX, cấu tạo thân xe an toàn gồm nhiều cột trụ chịu lực có nhiệm vụ chống biến dạng khoang hành khách khi có va chạm.



Sở hữu Volkswagen Scirocco, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành, bảo dưỡng toàn cầu. Với kho phụ tùng chính hãng được cung cấp nhanh chóng và giá cả hợp lý từ các nơi được ủy quyền chính thức ở châu Á cũng như mạng lưới toàn cầu. Việc bảo trì, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng khá dễ dàng tại các Đại lý chính hãng của Volkswagen trải dài trên khắp cả nước: Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Bình Dương, TP.HCM.

Toàn bộ các xe Volkswagen sẽ được giám sát bởi Volkswagen Đức bằng hệ thống mạng toàn cầu DSS (Digital Service Schedule). Có nghĩa là, dù bạn ở đâu, Volkswagen tập đoàn tại Đức vẫn sẽ đồng hành cùng bạn.