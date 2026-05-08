1 công nhân tử vong khi rơi vào cối xay mủ cao su 08/05/2026 10:23

(PLO)- Trong lúc làm việc, một nam công nhân bất cẩn bị rơi vào cối xay mủ cao su dẫn đến tử vong.

Ngày 8-5, UBND xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 6 giờ 10 phút ngày 7-5, anh RMJ (34 tuổi, ngụ Thôn Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai - công nhân của Công ty Cổ phần Chánh Tây Gia Lai, thôn Thanh Bình, xã Bàu Cạn) làm việc tại nhà máy chế biến mủ cao su bất ngờ xảy ra tai nạn.

Thời điểm trên, anh RMJ đang đứng trên cối xay mủ, bị trượt chân rơi xuống cối xay dẫn đến tử vong.

Khu vực xay mủ cao su xảy ra tai nạn lao động.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ. Đồng thời, thành lập đoàn tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Vụ việc cũng được UBND xã Bàu Cạn báo cáo lên Sở Nội vụ, Công an tỉnh Gia Lai.