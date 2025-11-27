1 học sinh lớp 9 tử vong khi đang học thể dục 27/11/2025 17:53

(PLO)- Dù nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế nhưng em Đ - học sinh lớp 9 ở Quảng Trị, đã tử vong.

Ngày 27-11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị, xác nhận có một em học sinh được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện vào ngày 26-11 nhưng không may đã tử vong trước đó.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 26-11, trong tiết học thể dục, em VTLĐ (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Quảng Xuân, xã Quảng Trạch) chạy thể dục. Quá trình chạy được vài chục mét thì em Đ bắt đầu mệt và chuyển sang trạng thái đi bộ. Đi bộ được một lúc thì em Đ ngất và ngã xuống.

Giáo viên đã nhanh chóng đưa em đến Trạm Y tế xã Quảng Trạch và chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình nhưng em không qua khỏi.

Ngay sau sự việc, xã Quảng Trạch và Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Nói về xác định nguyên nhân tử vong của học sinh, ông Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, cho biết vì cháu bé tử vong ngoại viện nên chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng có thể xác định được nguyên nhân khi khám nghiệm tử thi.