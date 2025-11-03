1 khu dân cư miền núi Đà Nẵng bị sạt lở vùi lấp không khác gì làng Nủ 03/11/2025 12:19

(PLO)- Các lực lượng của xã Avương đã tiếp cận khu dân cư bị sạt lở vùi lấp, tiếp tế lương thực, hỗ trợ người dân dựng nhà tạm.

Ngày 3-11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương (TP Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng của xã đã tiếp cận được khu dân cư ở thôn Atếêp bị sạt lở vùi lấp, cô lập nhiều ngày.

Lãnh đạo xã Avương cùng các lực lượng đã tiếp cận được nơi người dân bị cô lập.

Theo ông Quân, lãnh đạo xã Avương và các ngành đã tiếp cận, hỗ trợ gạo, mì tôm, cá khô, chăn mền, áo ấm và nhu yếu phẩm cho người dân thôn Atếêp và thôn Đang đang bị cô lập do sạt lở. “Cơ bản người dân đủ lương thực trong hơn hai tuần”, ông Quân nói.

Chủ tịch xã A vương đề nghị lãnh đạo TP chỉ đạo sớm thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ Đông Giang đi xã này và đường 606 từ Avương đi xã Tây Giang, Hùng Sơn.

Nhà cửa, trường học hư hỏng, bùn đất phủ đầy.

“Khối lượng sạt lở nhiều, có đoạn đường bị đứt, gãy. Nếu dọn đường thì ô tô, xe máy cũng không lưu thông được, ngoài khả năng của địa phương. Địa phương rất mong TP chỉ đạo đơn vị đảm nhận sửa chữa, khắc phục sớm triển khai”, ông nói.

Khu dân cư xảy ra sạt lở tại thôn Atếêp có khoảng 10 hộ, với khoảng 40 người. Bùn đất trượt từ trên núi xuống vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, hư hỏng nhà cửa, trường học và tài sản.

Trước khi bùn đất trên đồi đổ ập xuống, rất may 40 người đã kịp thời sơ tán.

Chủ tịch xã Avương so sánh hiện trường vụ sạt lở “không khác gì trận sạt lở ở làng Nủ (Lào Cai) trước đây”.

“Thật may, từ sự chủ động nhận diện sớm rủi ro của lãnh đạo xã và thôn nên đã di chuyển dân về vị trí cao, ở tạm thời nhà người thân. Nhờ vậy rất may không ảnh hưởng đến tính mạng”, ông Quân cho hay.

Nhà cửa bị hư hỏng nặng.

Ngoài vụ sạt lở trên, hàng loạt vụ sạt lở lớn nhỏ xảy ra trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông trục chính và trục phụ đi các thôn hư hỏng rất nặng.

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng.

Bùn đất vùi lấp nhà cửa, san phẳng mặt bằng

Bùn đất nhấn chìm nhà cửa, tài sản của người dân.

Các lực lượng tiếp cận tiếp tế lương thực, hỗ trợ người dân dựng nhà tạm.

Đoàn người băng qua điểm sạt lở để đến với người dân.