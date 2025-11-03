1 khu dân cư miền núi Đà Nẵng bị sạt lở vùi lấp không khác gì làng Nủ

Ngày 3-11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương (TP Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng của xã đã tiếp cận được khu dân cư ở thôn Atếêp bị sạt lở vùi lấp, cô lập nhiều ngày.
Theo ông Quân, lãnh đạo xã Avương và các ngành đã tiếp cận, hỗ trợ gạo, mì tôm, cá khô, chăn mền, áo ấm và nhu yếu phẩm cho người dân thôn Atếêp và thôn Đang đang bị cô lập do sạt lở. “Cơ bản người dân đủ lương thực trong hơn hai tuần”, ông Quân nói.
Chủ tịch xã A vương đề nghị lãnh đạo TP chỉ đạo sớm thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ Đông Giang đi xã này và đường 606 từ Avương đi xã Tây Giang, Hùng Sơn.
“Khối lượng sạt lở nhiều, có đoạn đường bị đứt, gãy. Nếu dọn đường thì ô tô, xe máy cũng không lưu thông được, ngoài khả năng của địa phương. Địa phương rất mong TP chỉ đạo đơn vị đảm nhận sửa chữa, khắc phục sớm triển khai”, ông nói.
Khu dân cư xảy ra sạt lở tại thôn Atếêp có khoảng 10 hộ, với khoảng 40 người. Bùn đất trượt từ trên núi xuống vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, hư hỏng nhà cửa, trường học và tài sản.
Chủ tịch xã Avương so sánh hiện trường vụ sạt lở “không khác gì trận sạt lở ở làng Nủ (Lào Cai) trước đây”.
“Thật may, từ sự chủ động nhận diện sớm rủi ro của lãnh đạo xã và thôn nên đã di chuyển dân về vị trí cao, ở tạm thời nhà người thân. Nhờ vậy rất may không ảnh hưởng đến tính mạng”, ông Quân cho hay.
Ngoài vụ sạt lở trên, hàng loạt vụ sạt lở lớn nhỏ xảy ra trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông trục chính và trục phụ đi các thôn hư hỏng rất nặng.
Mấy ngày qua, nhiều khu vực miền núi, trung du TP Đà Nẵng liên tục xảy ra sạt lở, làm hư hỏng cơ sở hạ tầng, nhà cửa của người dân. Hiện nay, nhiều khu vực vẫn đang cô lập.
Mới nhất trong sáng nay, một vụ sạt lở xảy ra tại thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức vùi lấp một người. Hiện các lực lượng đã nỗ lực cứu nạn cứu hộ