1 người đàn ông tử vong sau khi ăn cá nóc 19/09/2025 19:03

(PLO)- 1 người đàn ông tử vong, 2 người khác nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc cá nóc.

Ngày 19-9, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận 2 ca ngộ độc cá nóc.

Trước đó, vào cuối tháng 8-2025, nhóm 3 người ra biển bắt cá và nấu ăn. Trong nồi nấu có một con cá nóc khoảng 200g cùng cá nghéo, bề bề, mực, rau mồng tơi và mì tôm.

Sau khi ăn cá nóc khoảng 20 phút, 1 trong số 3 người xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn dữ dội, ý thức chậm dần. Trên đường tới bệnh viện sau khi ăn khoảng 2 giờ, người này đã tử vong.

2 người còn lại không trực tiếp ăn cá nóc, nhưng có ăn phần còn lại từ nồi nấu. Sau khi ăn khoảng 4 giờ, 2 người này xuất hiện tê bì đầu ngón tay, nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Đã có nhiều trường hợp tử vong thương tâm do ngộ độc cá nóc. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, cá nóc chứa tetrodotoxin - loại độc tố thần kinh cực mạnh, gấp 275 lần xyanua. Chỉ cần nửa mg cũng đủ gây tử vong cho người trưởng thành. Độc tố này tập trung nhiều ở các nội tạng và da cá nóc.

Điều đáng nói, tetrodotoxin không bị phá hủy bởi nhiệt độ khi nấu chín, nên nếu chế biến không đúng cách, khi luộc, hấp, nướng, chiên… cá nóc vẫn có thể gây ngộ độc.