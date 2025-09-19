1 người đàn ông tử vong sau khi ăn cá nóc

Ngày 19-9, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận 2 ca ngộ độc cá nóc.
Trước đó, vào cuối tháng 8-2025, nhóm 3 người ra biển bắt cá và nấu ăn. Trong nồi nấu có một con cá nóc khoảng 200g cùng cá nghéo, bề bề, mực, rau mồng tơi và mì tôm.
Sau khi ăn cá nóc khoảng 20 phút, 1 trong số 3 người xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn dữ dội, ý thức chậm dần. Trên đường tới bệnh viện sau khi ăn khoảng 2 giờ, người này đã tử vong.
2 người còn lại không trực tiếp ăn cá nóc, nhưng có ăn phần còn lại từ nồi nấu. Sau khi ăn khoảng 4 giờ, 2 người này xuất hiện tê bì đầu ngón tay, nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.
Theo các bác sĩ, cá nóc chứa tetrodotoxin - loại độc tố thần kinh cực mạnh, gấp 275 lần xyanua. Chỉ cần nửa mg cũng đủ gây tử vong cho người trưởng thành. Độc tố này tập trung nhiều ở các nội tạng và da cá nóc.
Điều đáng nói, tetrodotoxin không bị phá hủy bởi nhiệt độ khi nấu chín, nên nếu chế biến không đúng cách, khi luộc, hấp, nướng, chiên… cá nóc vẫn có thể gây ngộ độc.
Ngộ độc cá nóc luôn nằm trong nhóm ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất, với tỉ lệ tử vong rất cao.
Vùng biển Việt Nam có hàng chục loài cá nóc khác nhau. Không chỉ cá nóc mà còn có nhiều sinh vật biển khác cũng có chứa độc tố tetrodotoxin và gây ngộ độc như bạch tuộc vòng xanh, một số loài ốc biển, con so...
Độc tố tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch. Sau ăn, trong thời gian tính bằng phút, bệnh nhân bị tê bì, thường là tê bì quanh môi, lưỡi, mặt, rồi liệt các cơ toàn thân, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê...
Nguyên nhân dẫn đến tử vong phần lớn do liệt cơ hô hấp, ngừng thở và tử vong nhanh chóng.
Đặc biệt, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp tuần hoàn kịp thời.
Thực trạng ngộ độc tetrodotoxin từ cá nóc và một số sinh vật biển có độc khác, thậm chí có thể lẫn với các sản phẩm được chế biến thông thường từ hải sản, nguy cơ này vẫn liên tục hiện hữu.
Người dân tuyệt đối không nên đánh bắt, mua bán, chế biến và sử dụng cá nóc, bạch tuộc vòng xanh, con so... dưới bất kỳ hình thức nào.
TS.BS NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai