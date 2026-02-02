100% đồng ý giới thiệu 217 người ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội 02/02/2026 19:39

(PLO)- Chưa có ý kiến hoặc trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Chiều 2-2, tại Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đồng tình 217 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn

Chủ trì hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nói Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan Trung ương theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

“Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận hồ sơ của 217 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và chuyển tới Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra”, bà Bùi Thị Minh Hoài thông tin.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MTTQ

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: “Đến 14h00 ngày 30-1, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử, đã gửi đầy đủ biên bản của Hội nghị cử tri nơi công tác và Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội đồng bầu cử Quốc gia đã gửi đầy đủ danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và kê khai tài sản, của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đến Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam”.

217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI đều được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu, chưa có ý kiến hoặc trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Đại biểu tại hội nghị đã góp ý vào danh sách này và đồng tình đây là những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các đại biểu dự hội nghị cũng nhấn mạnh đến vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức hiệp thương, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, đúng quy định pháp luật, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15-3 tới đây.

Cuối cùng, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà Bùi Thị Minh Hoài nói ngay sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, tổng hợp đầy đủ kết quả hiệp thương, chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; đồng thời đôn đốc Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng thời hạn và chuẩn bị các công việc phục vụ cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Hội nghị nhất trí danh sách được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: MTTQ

Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 muộn nhất 20-2

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy thông báo những nội dung trọng tâm sau hội nghị này căn cứ vào các quy định của luật pháp bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 7 việc:

1. Gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất trong ngày 3-2.

2. Gửi danh sách sơ bộ những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh nơi người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú thường xuyên để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

3. Xây dựng báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

4. Tổ chức triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo Kế hoạch số 82/KH-MTTW-BTT ngày 28/11/2025. Thời gian tiến hành từ ngày 04/02 đến 15/3/2026.

5. Cử đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia các Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

6. Theo dõi tổng hợp ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu.

7. Theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ông Thủy cũng đề cập các phần việc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử.

Dự kiến tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI trong khoảng thời gian từ ngày 9-2 đến 20-2.