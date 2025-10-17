17 địa phương có Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố không phải người địa phương 17/10/2025 21:25

(PLO)- Đến nay, 100% các tỉnh, thành phố đã được bố trí Bí thư Tỉnh ủy không là người địa phương.

Ngày 17-10, tại TP Huế và tỉnh Quảng Trị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030; và ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Hưng cho biết tỉnh Quảng Trị là tỉnh cuối cùng Bộ Chính trị triển khai quyết định Bí thư Tỉnh ủy. Đến nay, 100% các tỉnh, thành phố đã bố trí Bí thư Tỉnh ủy không là người địa phương.

Về Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra của các địa phương, đến nay đã đạt được khoảng 50% là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra không là người địa phương.

Riêng Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đến nay 17 địa phương có Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố không phải là người địa phương.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh phấn đấu từ nay đến trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sẽ hoàn thành 100% Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra các địa phương không phải là người địa phương. Và chậm nhất là sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 phải hoàn thành.

“Trước đây chúng ta cũng đã nói nhiều về vấn đề này nhưng chưa làm được, chưa quyết tâm. Nay chúng ta quyết tâm để hoàn thành”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 30-9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri 9 xã phía Bắc sông Hồng, trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đề cập công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho biết điểm nổi bật là việc hoàn thành chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy không phải người địa phương. Chủ trương này đã được triển khai hơn một nhiệm kỳ, mang lại nhiều kết quả tích cực.

“Hiện cấp xã đã thực hiện cơ bản, ở cấp tỉnh, thành phố cũng sẽ không còn Bí thư là người địa phương. Sắp tới, chủ trương này sẽ được mở rộng với một số chức danh khác như Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra”, Tổng Bí thư nói.