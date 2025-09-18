2 ngôi trường đặc biệt ở Trường Sa... 18/09/2025 13:07

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM góp sức cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, Đài Truyền hình TP.HCM "trả món nợ ân tình" cho Trường Sa bằng việc xây dựng 2 trường tiểu học tại nơi đây, đến nay hành trình ấy vẫn kéo dài mãi.

35 năm thành lập và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ được bạn đọc quan tâm và yêu mến qua những bài viết về pháp lý, những tuyến điều tra mà còn từ những hoạt động ý nghĩa sau mặt báo.

Trong đó, việc góp sức để cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính xây dựng hai ngôi trường đặc biệt ở đảo Trường Sa Lớn và đảo Sinh Tồn là một trong những cột mốc khó quên của báo Pháp Luật TP.HCM.

Hai ngôi trường để "trả nợ ân tình" với Trường Sa

Theo nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, trong đời làm việc của mình có ba lần bà bị lỡ hẹn với Trường Sa khi công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (năm 1988), ở Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước vì những lý do riêng.

Đến năm 2010, trong vai trò Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ tịch HĐBT Quỹ hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bà được mời ra Trường Sa dự Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn và khánh thành ngôi chùa lớn mới xây xong ở đảo Trường Sa Lớn.

Trải qua ba ngày trên đảo, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã chứng kiến đời sống người dân, chiến sĩ trên đảo với những đổi mới nhưng cũng lắm khó khăn.

Lễ khánh thành Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa được long trọng tổ chức vào ngày 21-4-2013. Ảnh: MINH PHONG

“Điều tôi trăn trở là việc học tập của các cháu làm thế nào để đỡ bớt những khó khăn, thiếu thốn. Nguyện vọng của cha mẹ các cháu là muốn Trường Sa có một ngôi trường để các cháu yên tâm học tập, cha mẹ các cháu yên tâm bám đảo bám biển” - bà Trương Mỹ Hoa nhớ lại.

Mang theo trăn trở đó về đất liền, bà Trương Mỹ Hoa đã ngay lập tức trao đổi câu chuyện này với Trung ương Đoàn và được Trung ương Đoàn thống nhất cùng nhiều đơn vị và cá nhân ủng hộ, điển hình là báo Pháp Luật TP.HCM.

Và đến ngày 14-8-2012, tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM, chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã được công bố và phát động.

Báo Pháp Luật TP.HCM - Cầu nối nhỏ cho tình yêu biển, đảo

Nhớ lại khoảng thời gian đó, ông Phạm Phú Tâm, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết thời điểm đó, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đề nghị báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng kêu gọi đóng góp nhằm xây dựng trường học tại đảo Trường Sa.

Theo ông Phạm Phú Tâm, những ngày đầu triển khai chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” là giai đoạn khó khăn nhất. Khi đó, mọi thứ còn rất sơ khai, chưa được tổ chức bài bản như hiện nay.

Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” lúc ấy vẫn chưa được thành lập và chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” chỉ có vài thành viên của Quỹ học bổng Vừ A Dính tham gia. Mọi công việc đều phải tự vận động, kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng.

Khánh thành Trường Tiểu học Sinh Tồn vào ngày 19-4-2014.

Dù khó khăn những ngày đầu như vậy nhưng ngay khi đã nhận lời, tập thể báo cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính đã vận động tổ chức họp mặt các thành viên để đóng góp thực hiện chương trình. Chương trình thực hiện và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ hơn 300 tổ chức, trường học, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước...

Các mốc thời gian: - 14-8-2012: Chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" do Quỹ học bổng Vừ A Dính và báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp tổ chức được chính thức công bố với mục tiêu vận động 10 tỉ đồng để xây dựng một trường học tặng huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). - 20-10-2012: Khởi công xây dựng công trình trường học trên đảo Trường Sa Lớn. - 21-4-2013: Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. - Khép lại đợt 1, chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" - giai đoạn 2 do Quỹ học bổng Vừ A Dính, báo Pháp Luật TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM tiếp tục phối hợp tổ chức và kêu gọi xây dựng Trường Tiểu học xã Sinh Tồn (đảo Sinh Tồn). Sau tám tháng vận động, ngày 19-4, Trường Tiểu học Sinh Tồn được khánh thành. Sau hai đợt phát động, chương trình đã vận động được gần 25 tỉ đồng với sự tham gia ủng hộ của gần 500 tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân.

Nhờ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng bà con trong và ngoài nước, mặc dù kế hoạch dự kiến thời gian vận động là một năm nhưng chỉ trong sáu tháng ngôi trường đầu tiên với số tiền đầu tư 12,1 tỉ đồng đã được hoàn thành trên đảo Trường Sa Lớn.

“Sau một năm, trường tiểu học ở đảo Sinh Tồn tiếp tục được hoàn thiện, những ngôi trường ở Trường Sa trở thành những điểm sáng đặc biệt giữa trùng khơi, nơi trẻ em trên đảo có thể yên tâm học hành, cha mẹ yên lòng giữ đảo” - ông Phạm Phú Tâm kể.

***

Sau hơn 10 năm nhìn lại, có thể nói hai ngôi trường nhỏ giữa biển khơi ấy không chỉ là thành quả của một chiến dịch, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, của nghĩa tình và trách nhiệm xã hội mà báo Pháp Luật TP.HCM đã cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính góp phần tạo nên và lan tỏa ra cộng đồng xã hội suốt nhiều năm qua.