2 ngôi trường đặc biệt ở Trường Sa...

35 năm thành lập và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ được bạn đọc quan tâm và yêu mến qua những bài viết về pháp lý, những tuyến điều tra mà còn từ những hoạt động ý nghĩa sau mặt báo.
Trong đó, việc góp sức để cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính xây dựng hai ngôi trường đặc biệt ở đảo Trường Sa Lớn và đảo Sinh Tồn là một trong những cột mốc khó quên của báo Pháp Luật TP.HCM.
Hai ngôi trường để "trả nợ ân tình" với Trường Sa
Theo nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, trong đời làm việc của mình có ba lần bà bị lỡ hẹn với Trường Sa khi công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (năm 1988), ở Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước vì những lý do riêng.
Đến năm 2010, trong vai trò Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ tịch HĐBT Quỹ hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bà được mời ra Trường Sa dự Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn và khánh thành ngôi chùa lớn mới xây xong ở đảo Trường Sa Lớn.
Trải qua ba ngày trên đảo, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã chứng kiến đời sống người dân, chiến sĩ trên đảo với những đổi mới nhưng cũng lắm khó khăn.
“Điều tôi trăn trở là việc học tập của các cháu làm thế nào để đỡ bớt những khó khăn, thiếu thốn. Nguyện vọng của cha mẹ các cháu là muốn Trường Sa có một ngôi trường để các cháu yên tâm học tập, cha mẹ các cháu yên tâm bám đảo bám biển” - bà Trương Mỹ Hoa nhớ lại.
Mang theo trăn trở đó về đất liền, bà Trương Mỹ Hoa đã ngay lập tức trao đổi câu chuyện này với Trung ương Đoàn và được Trung ương Đoàn thống nhất cùng nhiều đơn vị và cá nhân ủng hộ, điển hình là báo Pháp Luật TP.HCM.
Và đến ngày 14-8-2012, tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM, chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã được công bố và phát động.
Báo Pháp Luật TP.HCM - Cầu nối nhỏ cho tình yêu biển, đảo
Nhớ lại khoảng thời gian đó, ông Phạm Phú Tâm, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết thời điểm đó, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đề nghị báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng kêu gọi đóng góp nhằm xây dựng trường học tại đảo Trường Sa.
Theo ông Phạm Phú Tâm, những ngày đầu triển khai chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” là giai đoạn khó khăn nhất. Khi đó, mọi thứ còn rất sơ khai, chưa được tổ chức bài bản như hiện nay.
Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” lúc ấy vẫn chưa được thành lập và chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” chỉ có vài thành viên của Quỹ học bổng Vừ A Dính tham gia. Mọi công việc đều phải tự vận động, kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng.
Dù khó khăn những ngày đầu như vậy nhưng ngay khi đã nhận lời, tập thể báo cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính đã vận động tổ chức họp mặt các thành viên để đóng góp thực hiện chương trình. Chương trình thực hiện và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ hơn 300 tổ chức, trường học, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước...
Các mốc thời gian:
- 14-8-2012: Chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" do Quỹ học bổng Vừ A Dính và báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp tổ chức được chính thức công bố với mục tiêu vận động 10 tỉ đồng để xây dựng một trường học tặng huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
- 20-10-2012: Khởi công xây dựng công trình trường học trên đảo Trường Sa Lớn.
- 21-4-2013: Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng.
- Khép lại đợt 1, chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" - giai đoạn 2 do Quỹ học bổng Vừ A Dính, báo Pháp Luật TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM tiếp tục phối hợp tổ chức và kêu gọi xây dựng Trường Tiểu học xã Sinh Tồn (đảo Sinh Tồn).
Sau tám tháng vận động, ngày 19-4, Trường Tiểu học Sinh Tồn được khánh thành.
Sau hai đợt phát động, chương trình đã vận động được gần 25 tỉ đồng với sự tham gia ủng hộ của gần 500 tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân.
Nhờ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng bà con trong và ngoài nước, mặc dù kế hoạch dự kiến thời gian vận động là một năm nhưng chỉ trong sáu tháng ngôi trường đầu tiên với số tiền đầu tư 12,1 tỉ đồng đã được hoàn thành trên đảo Trường Sa Lớn.
“Sau một năm, trường tiểu học ở đảo Sinh Tồn tiếp tục được hoàn thiện, những ngôi trường ở Trường Sa trở thành những điểm sáng đặc biệt giữa trùng khơi, nơi trẻ em trên đảo có thể yên tâm học hành, cha mẹ yên lòng giữ đảo” - ông Phạm Phú Tâm kể.
***
Sau hơn 10 năm nhìn lại, có thể nói hai ngôi trường nhỏ giữa biển khơi ấy không chỉ là thành quả của một chiến dịch, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, của nghĩa tình và trách nhiệm xã hội mà báo Pháp Luật TP.HCM đã cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính góp phần tạo nên và lan tỏa ra cộng đồng xã hội suốt nhiều năm qua.
Động lực để các cháu gắn bó với biển, đảo
Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch đặc khu Trường Sa, cho biết: Hai ngôi trường đầu tiên trên quần đảo chính là dấu mốc khởi đầu đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của đất liền đối với Trường Sa. Từ những viên gạch đầu tiên, chúng ta đã khẳng định rằng dù khó khăn đến đâu, con em trên đảo vẫn phải có mái trường, thầy cô và tiếng trống khai giảng như bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc.
Đó không chỉ là sự quan tâm đơn thuần về giáo dục, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, niềm tự hào và động lực để các cháu trưởng thành, gắn bó với biển, đảo. Đồng thời, đây cũng là sự tiếp sức tinh thần rất lớn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám trụ bảo vệ chủ quyền.
"Thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng các trường học tiếp tục được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, chương trình học tập gắn với thực tiễn biển, đảo và đặc biệt là đội ngũ giáo viên có trình độ, tâm huyết" - ông Liêm bày tỏ.
Hơn hai năm giảng dạy tại Trường Tiểu học Sinh Tồn với thầy Phan Quang Tuấn, giáo viên Trường Tiểu học Sinh Tồn, đây không chỉ là mái trường dạy chữ mà còn là nơi nâng bước cho con em vùng biển, đảo được học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ như bao bạn nhỏ nơi đất liền.
Ngôi trường nhỏ bé giữa biển, đảo xa xôi nhưng chứa đựng những khát vọng lớn lao: Giữ lửa tri thức, nuôi dưỡng tình yêu quê hương để các em vừa học tập, vừa trưởng thành trong niềm tự hào là con em Trường Sa.
Và tôi tin rằng từ mái trường Sinh Tồn đầy nắng gió này, những mầm xanh hôm nay sẽ vươn mình mạnh mẽ trở thành những công dân yêu nước, góp sức bảo vệ và xây dựng quê hương biển, đảo mình.
Những viên gạch xây trường trên đảo Trường Sa
Đến với chương trình ngay từ những ngày đầu tiên, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), ủng hộ chương trình 500 triệu đồng và sau đó ông tiếp tục đóng góp thêm với lời khẳng định: "Tôi sẽ là người sau cùng góp thêm gạch đủ để xây dựng trường tiểu học ở Trường Sa vì trẻ em ngoài đó rất cần trường học và đó cũng là trách nhiệm của chúng ta với nơi đầu sóng ngọn gió".
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Mở TP.HCM là những đơn vị đầu tiên tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên hưởng ứng việc ủng hộ kinh phí góp phần xây dựng trường học trên đảo Trường Sa. Với số lượng hàng chục ngàn sinh viên, các trường trở thành những đơn vị tuyên truyền mạnh mẽ nhất với sinh viên về tình yêu và trách nhiệm với biển, đảo quê hương.