2 người tử vong sau cú tông vào lan can hầm Phú Gia 22/03/2026 09:26

(PLO)- Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đường dẫn phía Bắc hầm Phú Gia khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 22-3, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 52 sáng cùng ngày, tại km 1+600 đường dẫn phía Bắc hầm Phú Gia (thôn Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên, anh NVT (21 tuổi, ngụ ở phường Thanh Thủy) điều khiển xe mô tô biển số 75AC-03xxx, chở theo chị TTNH (14 tuổi, ngụ ở thôn Ba Lăng, xã Phú Hồ) lưu thông hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi đến vị trí trên, xe máy bất ngờ tông vào bên phải lan can dành cho người đi bộ ngay cửa hầm Phú Gia.

Hậu quả vụ tai nạn dẫn đến kết quả đau lòng là cả hai tử vong, xe mô tô bị hư hỏng nặng.