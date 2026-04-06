2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau sau mâu thuẫn trên Facebook 06/04/2026 08:45

(PLO)- Hai nhóm thanh thiếu niên từ 14-18 tuổi ở Cần Thơ mang hung khí, hẹn nhau đánh nhau trong đêm làm bốn người bị thương, công an đã mời 28 người làm việc.

Ngày 6-4, Công an phường Hưng Phú, TP Cần Thơ đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc nhiều thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 31-3, công an phường nhận tin báo tại khu vực Khánh Bình có nhiều thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau. Nhận định vụ việc phức tạp, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, tổ chức xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã mời 28 người liên quan về làm việc, thu giữ tám dao tự chế, một số vỏ chai bia và sáu xe mô tô. Vụ việc làm bốn người bị thương.

Công an phường Hưng Phú, TP Cần Thơ làm việc với người liên quan.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan trong vụ tụ tập đánh nhau làm bốn người bị thương.

Các phương tiện công an thu giữ được. Ảnh: CA

Qua điều tra, công an xác định có 23 đối tượng trực tiếp tham gia, liên quan hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Hai nhóm do Trần Đăng Khoa (16 tuổi) và Nguyễn Kha (17 tuổi) cầm đầu.

Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội Facebook, sau đó các đối tượng rủ nhau, hẹn địa điểm để đánh nhau.

Theo xác minh, phần lớn các đối tượng từ 14 đến 18 tuổi, nhiều người đã bỏ học.

Công an phường Hưng Phú khuyến cáo gia đình, nhà trường cần tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tụ tập băng nhóm; thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.