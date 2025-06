28 trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập bắt tay ngay vào công việc 23/06/2025 08:00

(PLO)- Trong số 28 cán bộ được bố trí giữ chức vụ trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, có 10 người từ Lâm Đồng, 9 người từ Bình Thuận, 9 người từ Đắk Nông.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn tất công tác chuẩn bị để bộ máy Công an tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập) đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1-7-2025.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện để công an tỉnh sau sáp nhập đi vào hoạt động ngay, không để gián đoạn việc giữ gìn ANTT. Ảnh: VÕ TÙNG

Trước đó, ngày 16-6, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông đã họp, thống nhất phương án tổ chức bộ máy và nhân sự của Công an tỉnh Lâm Đồng mới.

Theo phương án đã thống nhất, có 28 cán bộ được bố trí giữ chức vụ trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập (gồm 10 người từ Lâm Đồng, 9 người từ Bình Thuận, 9 người từ Đắk Nông).

Công an tỉnh yêu cầu các trưởng phòng này chủ động phối hợp với lãnh đạo phòng tương ứng tại ba tỉnh cũ để nắm tình hình tổ chức, cán bộ, kết quả công tác, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo khác. Quá trình bàn giao và sắp xếp phải hoàn tất trước ngày 25-6 và báo cáo kết quả về Phòng Tổ chức cán bộ để theo dõi, chỉ đạo.

Lực lượng CSGT sẽ do Trưởng phòng CSGT đề xuất bố trí. Ảnh: PhƯƠNG NAM

Việc bố trí lực lượng tại hai địa bàn Bình Thuận và Đắk Nông (sau sáp nhập) tạm thời không vượt quá 20% quân số toàn đơn vị.

Lực lượng CSGT sẽ do trưởng phòng CSGT đề xuất phương án bố trí cụ thể, trình Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách phê duyệt.

Các trại tạm giam trước mắt giữ nguyên hiện trạng, việc điều chỉnh sẽ căn cứ tình hình thực tế.

Cùng với cấp phòng, 126 cán bộ được lựa chọn giữ chức vụ trưởng công an xã, trưởng đồn công an (sau sáp nhập) cũng được yêu cầu khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương để rà soát tình hình tổ chức, trụ sở, hậu cần và chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ từ ngày 1-7.

Tất cả các cán bộ được phân công phải gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh trước ngày 25-6.

Trường hợp để xảy ra việc gián đoạn, đứt quãng trong công tác sau khi sáp nhập, các trưởng phòng, trưởng công an cấp xã, trưởng đồn công an sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phải báo cáo kịp thời về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Công an ba tỉnh xử lý.