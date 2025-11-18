3 ca tử vong do cúm mùa, bệnh hô hấp tăng mạnh cuối năm 18/11/2025 11:02

(PLO)- Các bệnh viêm đường hô hấp gia tăng trở lại dịp cuối năm, trong đó cúm mùa đã ghi nhận 3 ca tử vong và nhiều địa phương xuất hiện cụm ca nhập viện.

Ngày 18-11, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận số ca mắc viêm đường hô hấp tăng trong 3 tháng gần đây, với 8.500-11.000 ca mỗi tháng.

Trung bình mỗi năm Việt Nam ghi nhận 300.000-500.000 ca bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 132.000 ca cúm mùa, trong đó 3 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc giảm gần 55%, số ca tử vong giảm một nửa.

Theo Bộ Y tế, các chủng cúm lưu hành chủ yếu vẫn là A(H1N1), A(H3N2) và cúm B, chưa ghi nhận dấu hiệu thay đổi về độc lực của virus.

Nhóm trẻ dễ chuyển nặng khi mắc cúm mùa. Nguồn: Bệnh viện Nhi Trung ương

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, số ca mắc cúm mùa, đặc biệt là cúm A, cũng có xu hướng gia tăng. Trong đó, nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú do biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, co giật do sốt.

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm do virus cúm gây ra với tốc độ lây lan nhanh và có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu nguy hiểm cần phải đưa trẻ đến viện ngay và biết cách chăm sóc trẻ tại nhà đối với trường hợp bệnh nhẹ.

Bộ Y tế nhận định thời điểm chuyển mùa thu - đông cùng hoạt động đi lại, sự kiện đông người dịp cuối năm làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh hô hấp.

Nhiều địa phương đã xuất hiện tình trạng tăng cục bộ các ca cúm mùa, ca bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và tay chân miệng, trong đó nhiều trẻ phải nhập viện tại các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh như sau:

Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho/hắt hơi.

Đeo khẩu trang tại nơi đông người hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ.

Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hô hấp.

Giữ vệ sinh môi trường sống, lau chùi bề mặt hay tiếp xúc.

Tăng cường thông thoáng nhà cửa, phòng làm việc, phòng học.

Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ, vận động hợp lý.

Khi có dấu hiệu như ho, sốt, sổ mũi, mệt mỏi… cần đi khám sớm; không tự ý dùng thuốc kháng virus.