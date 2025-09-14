3 học sinh rủ nhau tắm sông bị nước cuốn trôi, chỉ 1 em được cứu 14/09/2025 10:35

(PLO)- 3 học sinh ở Đắk Lắk rủ nhau tắm sông thì bị nước cuốn trôi, người dân gần đó chỉ kịp cứu 1 nạn nhân.

Ngày 14-9, UBND xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân còn lại. Ảnh: M.M

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ ngày 13-9, 3 học sinh gồm: Lê Mô Y Sư, Ksor Y Thon (cùng 9 tuổi, học lớp 4) và Ksor Y Luân (6 tuổi, học lớp 1), cùng ngụ xã Đức Bình, rủ nhau ra sông tắm thì bị nước cuốn trôi.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã lập tức đến cứu được cháu Ksor Y Luân. Riêng hai cháu Lê Mô Y Sư và Ksor Y Thon mất tích.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Ksor Y Thon và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Riêng cháu Lê Mô Y Sư chưa tìm thấy.

Hiện, chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng tại chỗ để tìm kiếm nạn nhân.

Đồng thời, UBND xã Đức Bình cũng đề nghị Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đóng nước để hỗ trợ công tác tìm kiếm.