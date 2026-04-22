3 tài xế container nhận chở sầu riêng rồi ‘bẻ kèo’ để chiếm đoạt tài sản 22/04/2026 15:07

(PLO)- Giả nhận vận chuyển sầu riêng, 3 tài xế container đã dùng biển số giả, giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt hàng hóa rồi bán lấy tiền chia nhau.

Ngày 22-4, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Anh Tuấn (41 tuổi) 16 năm tù, Đặng Phúc Thành (45 tuổi) 15 năm tù và Nguyễn Thiệu (40 tuổi, cùng quê tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, các bị cáo đều là tài xế container. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Đặng Phúc Thành nảy sinh ý định lừa đảo, rủ Nguyễn Thiệu và Hà Anh Tuấn cùng tham gia. Nhóm này thống nhất thủ đoạn giả nhận chở thuê trái cây rồi mang đi bán lấy tiền chia nhau.

Khi thấy thông tin cần xe container vận chuyển sầu riêng từ tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) ra cửa khẩu phía Bắc, Thành chủ động liên hệ để nhận chở hàng. Sau đó, Thành bàn bạc với Thiệu việc thay đổi đặc điểm nhận dạng phương tiện, sử dụng biển số giả để tránh bị phát hiện.

Thiệu điều khiển xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc đi dán decal che đặc điểm nhận dạng, sau đó cùng Thành thay biển số thật bằng biển số giả trước khi đến nhận hàng. Thành cũng gửi thông tin biển số giả cho phía thuê vận chuyển.

Khoảng 17 giờ ngày 15-5-2024, Thành và Thiệu điều khiển xe đến vựa trái cây Phú Thịnh tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè (nay là xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp). Tại đây, Thiệu sử dụng căn cước công dân của người khác để cung cấp thông tin lập hợp đồng vận chuyển.

Sau khi bốc 1.922 thùng sầu riêng Ri 6, trọng lượng hơn 15,8 tấn lên xe, rạng sáng 16-5-2024, hai bị cáo điều khiển xe rời khỏi vựa. Trên đường đi, các bị cáo tháo bỏ biển số giả, lắp lại biển số thật và vứt bỏ các vật chứng liên quan.

Xe được đưa đến bãi tại tỉnh Lạng Sơn, nơi Hà Anh Tuấn chờ sẵn để tiêu thụ hàng. Sau khi bán hết số sầu riêng, trừ chi phí, các bị cáo thu được 380 triệu đồng và chia nhau.

Đến hạn giao hàng nhưng không nhận được, phía bị hại đã trình báo cơ quan công an.