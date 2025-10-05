3 thanh niên giả gái dàn cảnh cướp tài sản lãnh án tù 05/10/2025 11:27

(PLO)-Dùng ảnh “mỹ nữ” để làm quen đàn ông, nhóm 3 thanh niên lập mưu hẹn hò rồi dàn cảnh cướp xe máy.

TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên phúc thẩm, tuyên phạt hai anh em Dương Vĩ Đang (22 tuổi) và Dương Vĩ Khang (20 tuổi, cùng ngụ xã Đông Thái, tỉnh An Giang) mỗi người 6 năm 9 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.



So với bản án sơ thẩm, cả hai được giảm 3 tháng tù nhờ thành khẩn khai báo.

Hai bị cáo Đang và Khang tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ, Đang và Khang quen biết với Nguyễn Huệ Văn người từng có tiền án.

Ngày 16-11-2024, Văn cùng vợ đến nhà nghỉ ở xã Mỹ Yên (Tây Ninh) gặp hai anh em Khang đang thuê phòng. Tại đây, Văn bày cho họ cách tạo tài khoản mạng xã hội, dùng hình ảnh phụ nữ xinh đẹp làm đại diện để kết bạn, tán tỉnh các nam giới nhằm dụ đến nơi vắng để cướp tài sản.

Không lâu sau, một người đàn ông tên PTP nhắn tin làm quen. Sau thời gian “giả gái” trò chuyện, nhóm 3 thanh niên này hẹn gặp anh P tại đường công vụ cặp cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn qua xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Đúng hẹn, anh P đến và gửi vị trí cho Văn. Cùng lúc đó, Văn điều khiển xe mô tô không biển số, chở Đang và Khang đến điểm hẹn. Khi thấy anh P phía trước, Văn cho xe tông trực diện, rồi cả nhóm xông vào đánh, khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, để lại xe máy.

Nhóm này lấy xe tẩu thoát, đem bán cho tiệm sửa xe ở xã Mỹ Lệ với giá 5,3 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Nạn nhân trình báo công an.

Bằng biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ cả 3 thanh niên tại phòng trọ của Văn ở xã Long Cang, Tây Ninh.