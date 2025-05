3 thanh niên ở tỉnh Kiên Giang bị khởi tố vì tàng trữ súng để bắn cò 20/05/2025 19:25

(PLO)- Sau khi đi bắn cò về, Dương rủ Tình và Khang mang súng về nhà thuê tại ấp An Hòa để cất giấu thì bị Công an phát hiện khi khám xét vụ bán ma túy.

Ngày 20-5, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa qua khởi tố vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng thời, khởi tố ba bị can Nguyễn Hữu Tình (24 tuổi), Nguyễn Vĩ Khang (26 tuổi) và Huỳnh Hải Dương (29 tuổi). Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Tình và Khang, riêng Dương trước đó đã bắt tạm giam do liên quan đến vụ án khác.

Từ trái qua: Huỳnh Hải Dương, Nguyễn Vĩ Khang và Nguyễn Hữu Tình tại cơ quan Công an. Ảnh: CAKG

Thông tin ban đầu, Dương, Tình và Khang là bạn bè xã hội. Dương và Tình cùng ba người bạn bỏ gia đình, cùng thuê nhà tại ấp An Hòa (xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

Sáng 8-1, Dương rủ Tình và Khang, mỗi bị can mang theo một khẩu súng đi bắn cò tại khu vực xã Vĩnh Phú (huyện Giồng Riềng). Sau đó, Dương, Tình, Khang mang súng về nhà thuê tại ấp An Hòa để cất giấu.

Đến trưa cùng ngày, Công an huyện Gò Quao bắt quả tang người ở cùng nhà thuê với Dương và Tình có hành vi bán ma túy. Qua khám xét, Công an đã thu giữ ba khẩu súng của Dương, Tình, Khang.

Đến ngày 23-1, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM có kết luận giám định ba khẩu súng trên đều là súng nén khí, thuộc danh mục vũ khí quân dụng.