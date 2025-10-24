4 học sinh đến công an xã gửi lại 20 triệu đồng nhặt được trên đường đi học 24/10/2025 17:16

(PLO)– Trên đường đi học, nhóm học sinh lớp 7 (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) nhặt được cọc tiền 20 triệu đồng và mang đến công an xã gửi lại, trả cho người đánh rơi.

Chiều 24-10, Công an xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 20 giờ ngày 22-10, trong lúc đi học thêm, 4 học sinh là Trương Thị Diệu Linh, Trương Đình Linh, Nguyễn Thị Thu Phương và Nguyễn Hải Nam (lớp 7) nhặt được một cọc tiền rơi bên đường.

Qua kiểm tra, số tiền các em nhặt được là 20 triệu đồng. Ngay sau đó, các em đã mang toàn bộ số tiền đến Công an xã Hoằng Tiến trình báo và nhờ tìm người đánh rơi.

Bốn học sinh mang tiền đến trụ sở Công an xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa trả lại cho người đánh rơi.

Qua xác minh, công an xã xác định người bị rơi tiền là anh Trần Thọ Bằng (53 tuổi). Anh Bằng là cán bộ Đồn Biên phòng Hoằng Trường. Trên đường đi từ Đồn Biên phòng Hoằng Trường đến khu vực cống Phúc Ngư, anh Bằng vô tình làm rơi tiền.

Ngày 24-10, Công an xã Hoằng Tiến đã tổ chức trao trả lại toàn bộ số tiền cho anh Bằng trước sự chứng kiến của đại diện nhà trường và chính quyền địa phương.

Đại diện Công an xã Hoằng Tiến trả lại tiền cho người đánh rơi.

Đại diện Công an xã Hoằng Tiến cho biết, hành động trung thực của bốn học sinh là việc làm đẹp, giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần sống có trách nhiệm và đáng được biểu dương trong học sinh hiện nay.