4 loại thực phẩm không nên cho vào nồi chiên không dầu

Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng phù hợp với thiết bị nồi chiên không dầu. Dưới đây là 4 loại thực phẩm bạn nên tránh để đảm bảo món ăn ngon và bảo vệ thiết bị.
Theo Health
(PLO)- Nồi chiên không dầu là thiết bị tiện lợi, giúp chế biến nhiều món ăn từ rau củ đến bánh mà ít dầu mỡ hơn so với phương pháp truyền thống.
Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng phù hợp với thiết bị nồi chiên không dầu. Dưới đây là 4 loại thực phẩm bạn nên tránh để đảm bảo món ăn ngon và bảo vệ thiết bị.