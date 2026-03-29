4 ô tô va chạm liên hoàn trong đêm, đường Hồ Chí Minh ách tắc nhiều giờ 29/03/2026 10:35

(PLO)- Vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều xe tải xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Đà Nẵng, rất may không có thiệt hại về người.

Ngày 29-3, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) cho biết đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng đã thông trở lại sau vụ tai nạn liên hoàn giữa các ô tô trong đêm.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh.

Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, xe tải 81C-125..., xe đầu kéo 82C-004... kéo rơ-moóc 82R-003... và xe 82G-000... chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Khi đến Km 1362+400, các xe này va chạm liên hoàn với xe tải 50E-485... chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng các phương tiện bị hư hỏng nặng. Sau va chạm, giao thông qua xã Khâm Đức bị ách tắc cục bộ.

Đến 6 giờ 45 phút ngày 29-3, lực lượng chức năng xử lý xong hiện trường, tuyến đường đã thông suốt trở lại.

Vị trí tai nạn là đoạn đường có hai làn xe, không có dải phân cách giữa, nằm ngoài khu đông dân cư và không có đèn chiếu sáng ban đêm.