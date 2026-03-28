Tìm thấy nam thanh niên tử vong dưới đầm sau một đêm mất liên lạc 28/03/2026 12:47

(PLO)- Nam thanh niên ở Đà Nẵng đi chơi không về, đến sáng hôm sau người dân phát hiện đã tử vong dưới đầm.

Ngày 28-3, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết người dân xã Tiên Phước vừa phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực đầm Bà Khanh (sông Tiên), nghi do đuối nước.

Người dân phát hiện thi thể nam thanh niên tại khu vực đầm Bà Khanh. Ảnh: FB

Khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam tại khu vực đầm Bà Khanh (thuộc thôn Hữu Lâm, xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng).

Qua xác minh, nạn nhân là em VMT (18 tuổi, ngụ thôn Hữu Lâm). Em T đi chơi từ chiều 27-3 nhưng không về nhà. Đến sáng nay, người dân phát hiện thi thể em dưới đầm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 26-3, tại khu vực suối Trẩy (thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước) cũng xảy ra vụ đuối nước khiến hai nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm.