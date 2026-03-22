5 loại bánh mì không làm tăng đường huyết tốt cho sức khỏe 22/03/2026 16:56

Nếu đang cố gắng giữ đường huyết ổn định, bạn không nhất thiết phải loại bỏ bánh mì khỏi thực đơn. Việc chọn các loại bánh mì giàu ngũ cốc nguyên hạt, chất xơ và protein sẽ giúp duy trì mức đường huyết ổn định hơn.

Bánh mì nguyên cám hoặc ngũ cốc ít có khả năng làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Ảnh: AI.



Bánh mì nguyên cám 100%

Lựa chọn tốt để bắt đầu là bánh mì nguyên cám 100%. Loại này chứa ngũ cốc chưa tinh chế, nghĩa là tất cả bộ phận của hạt ngũ cốc vẫn còn nguyên vẹn. Vì chất xơ và protein còn nguyên, cơ thể tiêu hóa bánh mì nguyên cám chậm hơn. Điều này giúp đường đi vào máu từ từ, dẫn đến lượng đường trong máu tăng ít hơn.

Khi mua, bạn nên kiểm tra danh sách thành phần để đảm bảo có ngũ cốc nguyên hạt. Thành phần đầu tiên phải là lúa mì nguyên cám, ngũ cốc nguyên hạt, lúa mạch đen nguyên hạt, yến mạch hoặc lúa mạch. Nếu bột mì tinh chế đứng đầu, đó không thực sự là bánh mì nguyên hạt.

Bánh mì ngũ cốc nảy mầm

Loại bánh mì này làm từ ngũ cốc nguyên hạt đã bắt đầu nảy mầm trước khi xay thành bột. Quá trình nảy mầm giúp phân giải một phần tinh bột, khiến bánh mì dễ tiêu hóa hơn. Bánh mì ngũ cốc nảy mầm thường có hàm lượng chất xơ và protein cao, giúp đường đi vào máu chậm.

Để có lợi ích tốt nhất, bạn nên chọn loại ghi rõ ngũ cốc nguyên hạt nảy mầm như lúa mạch, lúa mì tơ hoặc lúa mì nguyên cám thay vì bột mì tinh chế.

Bánh mì ngũ cốc nhiều hạt

Bánh mì có hạt bao gồm các thành phần như hạt hướng dương hoặc hạt lanh. Chúng bổ sung chất xơ, protein và chất béo lành mạnh giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Những lợi ích này chỉ có tác dụng khi bánh mì thực sự làm từ ngũ cốc nguyên hạt.

Một số loại chủ yếu dùng bột mì tinh chế rồi rắc thêm hạt lên trên sẽ không mang lại hiệu quả tương tự. Bạn nên tránh các loại bánh mì có bột mì tinh chế là thành phần chính, nơi các loại hạt chỉ được thêm vào để tạo độ giòn hoặc vẻ ngoài đẹp mắt.

Bánh mì lúa mạch đen

Bánh mì lúa mạch đen đặc và thường chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp tiêu hóa chậm hơn. Yếu tố này giúp bạn cảm thấy no lâu, làm giảm phản ứng insulin của cơ thể và dẫn đến sự tăng đường huyết nhẹ nhàng hơn sau bữa ăn. Tác dụng này đến từ cấu trúc đặc và hàm lượng chất xơ của bánh mì. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên chọn lúa mạch đen nguyên hạt 100% hoặc lúa mạch đen pumpernickel.

Bánh mì sourdough

Bánh mì sourdough trải qua quá trình lên men tự nhiên bằng men và vi khuẩn. Quá trình này làm thay đổi cách cơ thể phân giải tinh bột, làm chậm tiêu hóa và khiến lượng đường trong máu tăng nhẹ hơn so với bánh mì trắng thông thường.

Bạn sẽ nhận được hiệu quả hỗ trợ đường huyết tốt nhất từ bánh mì sourdough thực sự được làm bằng men tự nhiên và bột mì nguyên cám. Các loại bánh mì thương mại được làm bằng cách thêm axit để tạo hương vị có thể không mang lại tác dụng tương tự.