5 trường hợp không được xem xét đề nghị bổ nhiệm lại thẩm phán 24/01/2026 10:02

(PLO)- Theo Thông 02/2026 của TAND Tối cao, có 5 trường hợp không được xem xét đề nghị bổ nhiệm lại thẩm phán.

Vừa qua, TAND Tối cao ban hành Thông tư số 02/2026 quy định về thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TAND.

HĐXX trong một phiên tòa tại TP.HCM. Ảnh minh họa: HOÀNG GIANG

Tại Điều 4 Thông tư này quy định về điều kiện thực hiện thủ tục đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xét nâng bậc Thẩm phán.

Người được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm lần đầu Thẩm phán TAND phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm Thẩm phán TAND theo quy định tại Điều 94 và Điều 95 Luật Tổ chức TAND;

- Không đang trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc xem xét xử lý kỷ luật;

- Kết quả đánh giá, xếp loại công chức trong 3 năm liền kề trước thời điểm đề nghị bổ nhiệm phải được đánh giá, xếp loại là công chức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;

- Tuổi bổ nhiệm phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 100 của Luật Tổ chức TAND về nhiệm kỳ của thẩm phán;

- Không đang trong thời gian bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Chánh án TAND Tối cao về xử lý trách nhiệm đối với người giữ chức danh tư pháp trong TAND.

Về điều kiện thực hiện thủ tục đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán TAND, người được đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán TAND phải đáp ứng đủ các điều kiện: Không thuộc các trường hợp không xem xét đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán TAND; không thuộc trường hợp bị xử lý trách nhiệm bằng hình thức chưa xem xét hoặc không xem xét đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán TAND theo quy định của Chánh án TAND Tối cao về xử lý trách nhiệm đối với người giữ chức danh tư pháp trong TAND.

Tại Điều 10 Thông tư 02/2026 cũng quy định về các trường hợp không xem xét đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán TAND. Theo đó, khi hết nhiệm kỳ, Thẩm phán TAND không được xem xét đề nghị bổ nhiệm lại trong 5 trường hợp sau:

- Trong nhiệm kỳ, Thẩm phán TAND bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên hoặc bị kỷ luật khiển trách 2 lần trở lên do vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Thẩm phán TAND;

- Trong nhiệm kỳ Thẩm phán TAND, có 2 năm xếp loại công chức ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ” hoặc có 3 năm xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ” trở xuống;

- Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị không đủ điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán TAND;

- Bị xử lý trách nhiệm theo quy định về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp bằng hình thức không xem xét bổ nhiệm lại Thẩm phán TAND;

- Thẩm phán có nguyện vọng không bổ nhiệm lại vì lý do cá nhân.

Thông tư 02/2026 có hiệu lực kể từ ngày 15-1-2026.