62 cán bộ sở, ngành tỉnh Đồng Nai đăng ký về làm việc tại các xã, phường 04/11/2025 14:08

(PLO)- 62 người tại các sở, ban, ngành của tỉnh Đồng Nai đã đăng ký bổ sung cho nhân sự làm việc tại UBND xã, phường.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành, các xã, phường và đơn vị liên quan về việc cử nhân sự về UBND cấp xã làm việc.

Đợt này có 62 người đăng ký bổ sung cho UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó có bốn trường hợp đang công tác tại các sở, ngành được giới thiệu bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo về nhận nhiệm vụ các phường xã.

Ngoài ra, có 8 trường hợp là công chức, 10 trường hợp viên chức, 35 trường hợp tiếp nhận làm công chức và 5 trường hợp biệt phái.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức và UBND xã, phường thực hiện theo quy định.

Riêng đối với các trường hợp bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện quy trình bổ nhiệm với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Những đơn vị, cơ quan và UBND các xã phường khi tiếp nhận nhân viên chức vào làm công chức rà soát kỹ biên chế, vị trí việc làm được cấp theo thẩm quyền phê duyệt.