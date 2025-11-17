9 lợi ích tuyệt vời của việc ăn nho thường xuyên đối với sức khỏe 17/11/2025 10:05

Nho có nhiều loại, bao gồm nho đỏ, nho xanh (còn gọi là nho trắng) và nho tím. Loại quả giàu dinh dưỡng này có thể giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tim, huyết áp cao và táo bón.

Ăn nho sức khỏe tim mạch của bạn được cải thiện. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Bạn nhận được lợi ích chống oxy hóa

Nho có đặc tính chống ung thư đầy hứa hẹn, chủ yếu nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Chất chống oxy hóa là những hợp chất chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Gốc tự do là những phân tử không ổn định, có thể làm tổn hại DNA và gây đột biến tế bào.

Một nghiên cứu cho thấy vỏ nho và chiết xuất hạt nho có tác dụng loại bỏ các gốc tự do một cách hiệu quả. Chất chống oxy hóa trong nho được phát hiện có tác dụng chống lại nhiều loại tế bào ung thư.

Trong một nghiên cứu khác về chiết xuất vỏ nho muscadine (MSKE), các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng MSKE ức chế tế bào ung thư tuyến tiền liệt và sự phát triển của khối u.

Sức khỏe tim mạch của bạn được cải thiện

Flavonoid trong nho khiến chúng rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Một bài đánh giá về tác dụng của nho và các loại quả mọng khác đối với sức khỏe tim mạch cho thấy loại quả này có những lợi ích bảo vệ như:

· Tiểu cầu máu

· Cholesterol

· Căng thẳng oxy hóa (mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa)

· Sức khỏe mạch máu

· Lipid máu

· Viêm

· Huyết áp

Huyết áp của bạn giảm

Nho cũng có thể là một sự bổ sung hữu ích cho chế độ ăn uống của bạn nếu bạn cần hạ huyết áp. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc tiêu thụ các sản phẩm từ nho, đặc biệt là nho nguyên quả, giúp giảm huyết áp tâm thu. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến các dấu hiệu khác liên quan đến tim.

Bạn ít bị táo bón hơn

Hàm lượng nước, fructose, chất xơ và các hợp chất thực vật cao trong nho khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho chứng táo bón. Một nghiên cứu về chế độ ăn uống cho chứng táo bón đã chỉ ra nho là một loại trái cây có lợi nhờ hàm lượng chất xơ cao.

Bạn có ít triệu chứng dị ứng hơn

Quercetin trong nho có thể giúp giảm dị ứng. Quercetin là một hợp chất thực vật, một flavonoid chống oxy hóa có đặc tính chống dị ứng. Các đặc tính chống dị ứng này hoạt động bằng cách ức chế giải phóng histamine, hoạt động như một chất kháng histamine tự nhiên.

Bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn

Nho cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Một phân tích tổng hợp cho thấy một số loại trái cây cụ thể, bao gồm nho, có liên quan đáng kể đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nhiều nước ép trái cây lại làm tăng nguy cơ.

Bạn được bảo vệ khỏi các biến chứng của bệnh tiểu đường

Nếu bạn muốn tận dụng lợi ích của nho trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, hãy đảm bảo bạn ăn nho nguyên quả chứ không phải dưới dạng nước ép.

Bệnh thần kinh đái tháo đường là tổn thương thần kinh ở chân tay do biến chứng của bệnh tiểu đường. Bệnh võng mạc đái tháo đường là tổn thương mắt do bệnh tiểu đường gây ra. Các polyphenol trong nho đỏ, cụ thể là quercetin, myricetin và resveratrol, có thể can thiệp vào các biến chứng tiểu đường này. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các chất dinh dưỡng trong nho có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường cùng các biến chứng liên quan.

Bạn có đôi mắt khỏe mạnh hơn

Ngoài ra còn có một số bằng chứng cho thấy nho có thể tốt cho mắt. Một nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nho thường xuyên có thể cải thiện sức khỏe mắt của người cao tuổi.

Các nghiên cứu khác phát hiện ra rằng polyphenol trong nho có tác dụng giảm thiểu các khuyết tật về mắt, bao gồm:

· Thoái hóa điểm vàng

· Các vấn đề về màng bồ đào (lớp giữa của mắt)

· Sự hình thành đục thủy tinh thể

· Mắt đỏ

· Bệnh võng mạc tiểu đường

Bạn thấy da sáng hơn

Resveratrol, một vi chất dinh dưỡng có trong nho đỏ, được sử dụng trong thẩm mỹ và da liễu để điều trị mụn trứng cá. Trong một nghiên cứu, resveratrol được phát hiện có hoạt tính kháng khuẩn bền vững chống lại vi khuẩn P. acnes, trong khi benzoyl peroxide, một liệu pháp kháng khuẩn thường được sử dụng hơn cho mụn trứng cá, chỉ có tác dụng ngắn hạn.