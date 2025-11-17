Acecook Việt Nam ra mắt phiên bản Hảo Hảo Premium 17/11/2025 16:56

(PLO)- Sau hơn 20 năm giữ vị thế “hương vị quốc dân”, tối 15-11 tại Aeon Mall Tân Phú (TP.HCM), Acecook Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Hảo Hảo Premium.

Sự kiện Launching Event tại Aeon Mall Tân Phú không chỉ là lễ ra mắt sản phẩm, mà còn là một bản "Âm hưởng vị giác" hoành tráng, khẳng định tham vọng đưa mì gói Hảo Hảo lên một tầm cao mới.

Trước bối cảnh thị trường ngày càng nhiều sự cạnh tranh, người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm “món ăn nhanh” mà còn mong muốn có được trải nghiệm ngon miệng, chất lượng và tinh tế hơn trong từng chi tiết. Thấu hiểu được điều đó, Hảo Hảo Premium ra đời để chiều lòng những khách hàng quan tâm đến chất lượng bữa ăn và sẵn sàng chi trả cao hơn cho những trải nghiệm cao cấp hơn.

Ông Shimamura Masafumi - Giám đốc khối Maketing chia sẻ tại sự kiện.

Hảo Hảo Premium tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với ba điểm nổi bật (USPs) được ví như ba "nốt nhạc" hoàn hảo trong bản giao hưởng vị giác:

Gói súp lớn với phần sốt sệt đậm đà, quyện vị, giúp sợi mì thấm đều và mang lại trải nghiệm cao cấp hơn.

Sợi mì tẩm nước mắm đặc trưng của Hảo Hảo.

Topping nhiều, phong phú, đầy đặn và chất lượng, mang đến cảm giác trọn vị và thỏa mãn.

Với hai hương vị Mì Tôm Chua Cay và Mì Trộn Bò Satế , Hảo Hảo Premium được định vị là phiên bản nâng cấp, với mức giá khoảng 8.000 VNĐ/gói. Đây là chiến lược nhằm thu hút người dùng mới, kết nối gần gũi với những khách hàng trung thành của Hảo Hảo, và cạnh tranh cùng các đối thủ trong cùng phân khúc.

Khi món mì gói việt được nâng tầm

Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng cao cấp, sự kiện ra mắt Hảo Hảo Premium được dàn dựng như một hành trình vị giác thượng hạng.

Không gian Bếp mang hướng Premium – sang trọng, tinh tế và đầy cảm xúc – nơi mỗi công đoạn chế biến mì, từ nấu, trộn đến trình bày, đều được thể hiện như một nghi thức ẩm thực nghệ thuật.

Khách mời được thưởng thức và hòa mình trong không khí của một bữa tiệc vị giác trọn vẹn.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của Da LAB và Bùi Trường Linh, mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại, góp phần lan tỏa tinh thần “Nâng tầm Hảo vị”.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất là màn ra mắt sản phẩm và tiết mục thưởng thức Hảo Hảo Premium, khách mời được thưởng thức sản phẩm trình bày trong chén và dĩa vàng sang trọng, tái định nghĩa cách người Việt cảm nhận và tận hưởng mì gói – vừa quen thuộc, vừa đẳng cấp.

Ra mắt mì Hảo Hảo Premium tại sự kiện.

Mục tiêu kinh doanh: Đột phá kênh thương mại hiện đại

Acecook Việt Nam kỳ vọng việc ra mắt Hảo Hảo Premium không chỉ giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho doanh số tại các kênh bán hàng, đồng thời nhận được sự yêu thích và ủng hộ nhiệt tình từ người tiêu dùng.

Qua đó, Acecook Việt Nam tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc nâng tầm trải nghiệm ẩm thực, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những giá trị mới mẻ, chất lượng và đẳng cấp hơn.