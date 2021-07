Ngày 26-7, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa kiểm tra và bắt quả tang 13 người tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền bất chấp quy định giãn cách xã hội.

Thông tin ban đầu, chiều 25-7, công an nhận được tin báo của người ở khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới về việc có nhóm người tụ tập cờ bạc gây mất an ninh trật tự và không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an xã Kiến An có mặt tại hiện trường kiểm tra thì phát hiện có 13 người (8 nam, 5 nữ) đang tụ tập nhau chơi lắc tài xỉu ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ ba hột xí ngầu và hơn 80 triệu trên người các con bạc.

Bước đầu công an xác định, tụ điểm đánh bạc trên do Nguyễn Văn Nhơn (53 tuổi) tổ chức cho người khác đến chơi để lấy tiền xâu.

Hiện Công an huyện Chợ Mới đang củng cố hồ sơ xử lý những người này về hành vi đánh bạc và vi phạm Chỉ thị 16.