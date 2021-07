Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quý (30 tuổi, ngụ Sông Bình, Bắc Bình) về tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Quý bị cáo buộc là đã tháo trộm 11 thanh giằng kim loại tại vị trí trụ 1001 đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây thân trụ mạch 574/VT - 574/SM thuộc thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình.



Nguyễn Ngọc Qúy tại Cơ quan An ninh điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Bắc Bình khám nghiệm hiện trường, triển khai nhiều biện pháp truy xét, truy tìm thủ phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Qua quá trình phối hợp điều tra, truy xét đã phát hiện Quý là người đã thực hiện hành vi tháo trộm 11 thanh giằng kim loại nêu trên.

Qúy khai nhận, tháng 2-2021, khi đang cắt cỏ tại khu vực thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình thì thấy đây là khu vực ít người qua lại và có đường dây truyền tải điện 500kV đi qua nên đã nảy sinh ý định tháo trộm các thanh giằng của trụ điện đường dây truyền tải 500kV để bán phế liệu.

Sau đó, Quý leo lên trụ điện, dùng mỏ lết lần lượt tháo tổng cộng 11 thanh giằng kim loại ở độ cao 3,9 mét so với mặt đất, mang bán cho một vựa thu mua phế liệu tại thôn Thanh Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình.



Khám nghiệm hiện trường một vụ án phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia tại Bình Thuận. Ảnh: PN

Hệ thống truyền tải điện 500kV do Truyền tải điện Bình Thuận (thuộc Công ty Truyền tải điện 3) quản lý và vận hành gồm 1 Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân và 320,693km đường dây mạch kép 500kV, đi qua 28 xã thuộc 5 huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân.

Hệ thống Truyền tải điện 500KV qua địa bàn tỉnh Bình Thuận là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo Quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.