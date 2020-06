Bị giật tài sản, nạn nhân lại... xin lỗi kẻ gian

Công an vào cuộc truy xét băng nhóm móc túi khu Bùi Viện Ngày 8-6, sau khi Pháp Luật TP.HCM khởi đăng loạt điều tra “Móc túi, cướp giật hoành hành khu phố Tây”, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM và Hình sự Công an quận 1 đã liên hệ với báo, đề nghị cung cấp các tư liệu, hình ảnh về băng nhóm móc túi để phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Một thành viên nhóm móc túi bị người dân bắt giữ, giao công an phường vào tháng 3-2020. Báo đã thông tin bước đầu về các băng nhóm mà phóng viên đã ghi hình, thu thập được. Một nguồn tin cho biết Công an quận 1 đã mời làm việc một số người trong băng nhóm móc túi, cướp giật. Trong số đó có ba phụ nữ tên Hoa, Vân, Loan là những người thường xuyên xuất hiện, thực hiện nhiều vụ móc túi, cướp giật mà chúng tôi đã ghi hình. Công an đang tiếp tục truy xét những người liên quan. Trước đó, ngày 12-3, người phụ nữ mang bầu mà trong bài chúng tôi đề cập bị một người đi đường bắt quả tang về hành vi móc túi. Người này đưa bà về trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão để trình báo nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, sau đó bà được thả ra.