Bình Dương: Một công nhân bị tảng đá đè chết thương tâm

Ngày 9-1, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong của một công nhân làm việc tại dự án KDC Icon Central (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương).



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, trưa 8-1, tại dự án trên, anh Đặng Văn T. (38 tuổi, ngụ tại Hậu Giang) đang điều chỉnh máy ép cọc thì bất ngờ bị khối đá nặng hàng tấn của máy ép cọc rơi trúng, tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, phía đơn vị thi công đã đưa thi thể nạn nhân vào Bệnh viện Quân đoàn 4.



Dự án KDC Icon Central, nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: KD

Được biết dự án KDC Icon Central có diện tích hơn 5,2 ha, do Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư.