Con trai châm lửa đốt nhà 2 tầng của bố mẹ

Đêm 24-3, xảy ra vụ cháy lớn tại căn nhà hai tầng của vợ chồng ông PVM. (xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hoà, Nghệ An). Người dân đã dùng các dụng cụ để dập lửa và gọi cứu hỏa.



Các chiến sĩ nỗ lực tiếp cận bên trong căn nhà để dập lửa. Ảnh: Cảnh sát PCCC

Ngay khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3 xuất xe cứu hỏa và cử lực lượng đến hiện trường dập lửa cứu dân. Ngọn lửa từ tầng một rồi lan cháy lên tầng hai của căn nhà trong đêm tối khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn.



Nhiều đồ dùng bị cháy hỏng. Ảnh: Cảnh sát PCCC

Sau ít phút có mặt tại hiện trường, cácc cán bộ chiến sĩ cảnh sát đã nỗ lực dập được lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều vật dụng trong ngôi nhà đã bị cháy hỏng.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu do anh PTA (21 tuổi, con trai vợ chồng của chủ nhà) châm lửa đốt vì mâu thuẫn trong gia đình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.